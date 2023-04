Notícias da MLB: Salário médio da MLB aumentou 11% no ano após o bloqueio: Quem são os jogadores que ganham mais?

A Depois de um ano afastado de um bloqueio trabalhista que adiou o dia de abertura, os jogadores da liga principal estão desfrutando de seu maior aumento salarial em mais de duas décadas.

A média Liga Principal de Beisebol salário subiu 11,1% para um recorde de $ 4,9 milhões para começar esta temporada, o maior salto para o esporte desde 2001, de acordo com um estudo da Associated Press.

O aumento segue uma onda de gastos na primeira entressafra desde que jogadores e proprietários concordaram com um acordo coletivo de cinco anos em março passado.

“É um passo na direção certa”, disse rangers do Texas o segundo base Marcus Semien, parte do subcomitê executivo de oito membros do sindicato que ajudou a negociar o CBA.

Quais são as equipes com os salários mais altos?

O New York Mets liderou o caminho com uma folha de pagamento de $ 355 milhões, $ 70 milhões a mais do que o recorde anterior para o início da temporada. Sete equipes superaram US $ 200 milhões.

Oakland foi de $ 58 milhões – menos do que os salários combinados dos arremessadores do Mets Max Scherzer e Justin Verlanderque empatou na liga principal de $ 43,3 milhões.

O aumento percentual deste ano foi o maior desde um salto de 13,9% em 2001.

“Já estava na hora, honestamente”, disse Zach Eflin, arremessador do Tampa Bay Rays, que assinou um contrato de US $ 40 milhões por três anos em dezembro. “Tem sido uma piada nos últimos cinco, 10 anos sobre a forma como os jogadores recebem os salários mínimos.”

Quem são os jogadores que mais ganham?

Aaron Judge, Manny Machado, Trea Turner, Xander Bogaerts, Carlos Correa e Jacob de Grom todos conseguiram grandes negócios durante uma entressafra que viu a média quebrar a alta anterior de US$ 4,45 milhões em 2017.

“As equipes estão ganhando dinheiro, os jogadores estão ganhando. Portanto, é bom para todos”, disse deGrom, que trocou o Mets pelo Texas.

Dos 943 jogadores nas ligas principais no dia da abertura, 546 tinham salários de US$ 1 milhão ou mais, 58%, e acima dos 514 do ano passado.

“A postura que assumimos foi ótima, fazer com que os jogadores recebam mais é o que queremos”, disse Correa. “Obviamente, trazemos muito para este jogo. Mas, ao mesmo tempo, nós, como jogadores, temos que continuar trabalhando, garantindo que, depois de conseguirmos contratos, continuemos atuando no mais alto nível para que as equipes continuem gastando e continuem. grande.”

O juiz ficou em terceiro com $ 40 milhões depois de atingir o recorde da Liga Americana de 62 home runs. Sete dos 11 jogadores mais bem pagos estão em times de Nova York ou Los Angeles, um sinal do poder econômico dos grandes mercados.

“Eu vi os números da receita do jogo no ano passado”, disse o arremessador dos Yankees Gerrit Cole, também membro do subcomitê executivo da associação de jogadores durante as negociações. “Então, quando eles continuarem a subir, os salários dos jogadores também devem subir.”

Depois de estabelecer um recorde em 2017, a média caiu pouco menos de 1% em cada um dos dois anos seguintes e caiu para US $ 4,2 milhões em 2021, após a temporada encurtada pela pandemia.

Insatisfeitos com sua parcela de gastos, os jogadores enfrentaram um bloqueio de 99 dias antes de concordar com um contrato de trabalho em março passado. Os gastos foram retomados em um ritmo frenético e a média aumentou 6%, para US$ 4,4 milhões em 2022.

Neste inverno, os gastos foram estimulados por dias de pagamento para streaming e direitos de transmissão, um formato de pós-temporada expandido e aumento dos preços dos ingressos.

“É um barômetro da riqueza do jogo”, disse o agente Scott Boras. “É sempre um ótimo negócio investir em jogadores, e esse aumento reflete o investimento nos grandes jogadores do esporte.”

Steve Cohen aumentou a folha de pagamento de forma constante desde a compra do Mets, que estava em $ 154 milhões em 2019, a última temporada completa sob as famílias Wilpon e Katz. Seus gastos aumentaram para US$ 186 milhões em 2021 e US$ 266 milhões no ano passado, quando começaram em segundo lugar atrás dos Dodgers, mas terminaram em primeiro depois que o arremessador de Los Angeles, Trevor Bauer, foi suspenso sem remuneração durante a maior parte da temporada.

O Yankees está em segundo lugar com $ 275 milhões, seguido por San Diego ($ 258 milhões), campeão da NL Filadélfia ($ 236 milhões), Dodgers ($ 222 milhões), Angels ($ 212 milhões) e Toronto ($ 210 milhões).

O campeão da World Series Houston é o 11º com $ 193 milhões. Baltimore é o 29º com $ 60 milhões, com Pittsburgh ($ 71 milhões) e Tampa Bay ($ 75 milhões) logo acima.

terceira base dos anjos Anthony Rendon ficou em quarto lugar com $ 36,8 milhões, seguido pelo outfielder dos Angels Mike Trout ($ 37,1 milhões), Cole ($ 36 milhões), shortstop do Texas Corey Seager ($ 35 milhões), Correa ($ 33,3 milhões), terceira base do St. Louis Nolan Arenado ($ 32,8 milhões) e o arremessador de Washington Stephen Strasburg ($ 32,5 milhões).

Dezesseis jogadores ganham US$ 30 milhões ou mais, um aumento de três; 53 ganham US$ 20 milhões, um aumento de cinco; e 158 pelo menos $ 10 milhões, um salto de 25. Os 50 jogadores mais bem pagos ganham 29% do salário total, abaixo dos 30% no ano passado e 33% em 2021, e os 100 melhores ganham 47%, uma queda de 52% dois anos atrás.

Quarenta e cinco jogadores ganharam o mínimo de $ 720.000, que foi aumentado em $ 20.000 em relação ao ano passado.

O salário médio, o ponto em que um número igual de jogadores está acima e abaixo, aumentou US$ 300.000 para US$ 1,5 milhão, ainda abaixo do recorde no início de 2015. O plantel ativo aumentou de 25 para 26, diminuindo a mediana ao adicionar jogadores com salários mais baixos.

Os números do AP incluem salários e ações rateadas de bônus de assinatura e outras receitas garantidas. Para alguns jogadores, partes do dinheiro diferido são descontadas para refletir os valores atuais.

Os números da folha de pagamento do dia de abertura da MLB para listas de 40 homens e folhas de pagamento de impostos de luxo com base nos valores médios anuais dos contratos mais benefícios, não serão finalizados até o final da temporada.