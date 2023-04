Notícias da MLB: Série da Cidade do México: Rey Mysterio e Brandon Moreno entre as estrelas em Giants x Padres

WWE lutador rei misterioso jr. e UFC campeão Brandon Moreno participou da Série da Cidade do México no sábado para assistir ao padres de san diego enfrentar o San Francisco Giants.

Várias celebridades mexicanas radicadas nos Estados Unidos também estiveram presentes no jogo épico, com o recente sucesso do México no Clássico Mundial de Beisebol trazendo uma tonelada de novos fãs.

Ex-arremessador do Giants Sérgio Romão lançou o primeiro arremesso da competição, mas Mysterio roubou o show.

O lutador deu réplicas de sua máscara aos jogadores do Giants, apesar de ser do próprio San Diego.

Ele também tirou uma foto com Moreno, que é de Tijuana, e torceu demais pelos Padres.

Detalhes da Série da Cidade do México

A série de dois jogos será disputada na Cidade do México no sábado e no domingo em um dos estádios de beisebol mais modernos do país.

É chamado de Estádio Alfredo Harpa Number e é a casa dos “Red Devils” do Liga Mexicana de Beisebol.

Antes desta série na Cidade do México, a MLB havia organizado cinco séries da temporada regular no México, mas todas elas foram realizadas em Estádio de Monterreycasa dos sultões.

Além disso, esta série representa o retorno da Liga Principal de Beisebol ao México após uma ausência de quatro anos.

San Diego Padres vs. New York Mets (série de 3 jogos em 1996).

Colorado Rockies x San Diego Padres (jogo inaugural em 1999)

Los Angeles Dodgers x San Diego Padres (série de 3 jogos em 2018)

Cincinnati Reds vs. St. Louis Cardinals (série de 2 jogos em 2019)

Houston Astros x Los Angeles Angels (série de 2 jogos em 2019)

Sergio Romo orgulhoso de visitar o México com os Giants

O homem do momento foi Romo, que jogou em San Francisco de 2008 a 2015 e conquistou três títulos da World Series.

Romo nasceu na Califórnia e se identifica fortemente com suas raízes mexicanas. Ele se aposentou oficialmente como Giants em março e agora trabalha como embaixador da franquia.

“Para mim é uma honra que eles tenham me dado a oportunidade de vir ao México e representar os Giants, sendo um embaixador”, disse Romo. “Estou muito orgulhoso e muito feliz (pelo) México como um todo, porque são jogos da Major League.

“Estou muito animado (por) esta oportunidade. São dois bons times, dois times com muita história. E depois podem vir ver o México, como jogam aqui, o estilo, como os torcedores se dão, como eles lotam o estádio. Estou muito feliz por esta oportunidade.”