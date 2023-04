Notícias da MLB: Trevor Bauer, rejeitado pela MLB, faz sua estreia no beisebol japonês: Como foi?

Sprocurado por clubes da liga principal, Trevor Bauer está tentando encontrar seu caminho Japão onde os fãs são atraídos por seu quase status de celebridade e parecem despreocupados com as acusações de violência doméstica contra ele.

O vencedor do Cy Young Award de 2020 lançou seu primeiro jogo competitivo em quase dois anos no domingo e disse que está quase pronto para estrear no beisebol japonês depois de ser rejeitado por times da liga principal.

Lançando para o Estrelas da Baía de Yokohama time da liga secundária nas proximidades de Yokosuka, Japão – mais conhecido como a casa da Sétima Frota dos Estados Unidos – ele permitiu quatro rebatidas, nenhuma corrida e rebateu seis em quatro entradas para 2.600 torcedores.

O parque da liga secundária geralmente atrai algumas centenas de espectadores. A equipe disse que as visualizações de transmissão ao vivo atingiram 77.000 – 15 vezes os 5.000 habituais.

“Achei que o dia foi muito bom”, disse Bauer. “O material estava bom, o comando estava bom. A saúde estava boa. Sinto que estou pronto para competir agora, mas tenho que aumentar minha contagem de arremessos.”

Bauer disse que não tinha certeza de quando estaria pronto para começar pelo grande clube. Parece provável que ele comece outra liga secundária antes de subir.

Apesar de não lançar em um jogo competitivo desde 2021, ele disse que tudo parecia familiar.

“Eu fiquei pronto”, disse ele. “Eu não senti como se estivesse ausente. O jogo veio bem para mim. Não acelerou em mim. Eu comandei a bola. Realmente não houve nenhum ajuste. Apenas beisebol competitivo em vez de lançar para rebatedores em uma jaula.”

Bauer está no Japão em um contrato de um ano que pode permitir que ele prove seu valor e retorne aos campeonatos, onde não conseguiu encontrar trabalho nesta temporada, mesmo depois que um árbitro reduziu sua suspensão sem precedentes de 324 jogos por violar violência doméstica e agressão sexual da liga. política.

Comissário da MLB Rob Manfred suspendeu Bauer em abril passado por violar a política de violência doméstica e agressão sexual da liga, depois que uma mulher de San Diego disse que ele a espancou e abusou sexualmente em 2021.

Bauer afirmou que não fez nada de errado, dizendo que tudo o que aconteceu entre ele e a mulher foi consensual. Ele nunca foi acusado de um crime.

Bauer se juntou ao Los Angeles Dodgers de sua cidade natal antes da temporada de 2021 e tinha 8-5 com um ERA de 2,59 em 17 partidas antes de ser colocado em licença remunerada. Os Dodgers o cortaram em janeiro, mas devem a ele US$ 22,5 milhões nesta temporada.

Os fãs no Japão não parecem incomodados com o passado de Bauer. Centenas de pessoas fizeram fila do lado de fora do estádio depois que ele lançou, esperando por um vislumbre ou talvez um autógrafo.

Dozens vestiu sua camisa BayStars com seu número 96 – escolhido porque esse é seu objetivo para sua velocidade média de bola rápida – 96 mph.

“Senti que estava muito perto de 100% hoje”, disse Bauer. “Obviamente, tenho que fazer mais algumas saídas para aumentar a contagem de arremessos. Mas me sinto 100%.”