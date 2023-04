Nova mudança no Nubank é confirmada para o bem dos clientes

O Nubank é um dos bancos digitais mais utilizados pelos brasileiros atualmente. A fintech busca constantemente proporcionar a melhor experiência aos seus clientes, bem como reforçar a segurança para a conta dos usuários. Pensando nisso, a instituição anunciou que uma função, bastante utilizada pelos brasileiros, deixará de funcionar no aplicativo, com o objetivo de trazer mais segurança contra tentativas de golpes e fraudes.

De acordo com o Nubank, as capturas e gravações de tela serão bloqueadas dos aparelhos do sistema Android. Portanto, a partir de agora, os clientes não conseguirão mais tirar prints da tela do celular, pois a função será bloqueada.

Nova medida do Nubank

Em sua justificativa, o Nubank informou que a captura de telas em aplicativos de bancos não é aconselhável. Isso porque, tal prática pode trazer sérios riscos aos usuários, visto que o celular que está fazendo a captura da tela pode está infectado com vírus, deixando a conta mais vulnerável para os golpistas.

Portanto, o bloqueio dessa função está ocorrendo com o objetivo de ampliar a segurança contra crimes cibernéticos, que podem levar ao vazamento de dados pessoais dos usuários da fintech.

“Com essa medida, queremos te ajudar a proteger suas informações contra pessoas mal intencionadas. E restringir esse acesso apenas a quem interessa: você”, informou o Nubank.

Limite adicional do Nubank

Por meio da fintech, os clientes podem contar com diversas vantagens e uma série de serviços financeiros que facilitam o dia a dia. Uma das funções mais utilizadas pelos usuários se trata do Limite Adicional do cartão de crédito, específico para pagamentos de boletos.

A função não se trata de um lançamento recente da fintech, mas tem conquistado cada vez mais os clientes, que procuram por facilidade no momento de pagar as contas pelo aplicativo.

Limite Adicional do Nubank

Aos clientes que optarem pela função, o Nubank libera um valor extra no limite do cartão de crédito, exclusivamente para o pagamento dos boletos. Assim, o usuário consegue utilizar o cartão para pagar as contas, sem comprometer seu limite regular.

De acordo com informações oficiais, o valor do limite varia de acordo com o perfil de cada cliente. É importante ressaltar que antes de liberar o recurso, o banco digital realiza uma análise de crédito do cliente. Além disso, a oferta ainda é limitada e tem sido disponibilizada aos poucos para os clientes. A orientação do Nubank é que os usuários mantenham o aplicativo sempre atualizado.

Como pagar boleto com o cartão de crédito?

Primeiro, abra o seu aplicativo do banco e clique na aba “pagar”. Em seguida, você deverá ir até a opção que diz “pagar boleto com cartão de crédito”. Logo após, você pode ler o código de barras com a câmera do celular ou digitar os números manualmente.



Clique na seta para continuar e caso deseje parcelar a quantia é o momento de colocar o número de vezes em que você quer dividir. Depois de escolher o número de vezes clique em “Pagar” e coloque a senha do cartão. Pronto! Você realizou o pagamento.

Portanto, agora que você já sabe que é possível pagar boleto com cartão de crédito Nubank, pode utilizar esse recurso para acumular pontos. Assim, ganhará cashbacks, bem como sairá do sufoco naquele mês mais difícil.