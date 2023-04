Nova mudança no saque criado por Bolsonaro cai como uma SURPRESA para os trabalhadores com carteira assinada

O saque-aniversário, criado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, vem gerando muitas discussões. Essa é uma modalidade bastante popular do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Contudo, ela está “por um fio”, já que Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Previdência, vem sugerindo sua suspensão. Dessa forma, os que querem (e podem) optar pela opção, estão antecipando a retirada.

Quem quiser entender como funciona os detalhes da modalidade, bem como solicitá-la, basta ler a matéria de hoje do Notícias Concursos. Assim, será possível saber como antecipar o saque-aniversário e não perder a oportunidade, caso seja viável para você.

O saque-aniversário será suspenso?

Luiz Marinho vem comentando sobre seu intento de acabar com a modalidade faz um tempo, uma vez que ele considera a opção irresponsável e criminosa. O ministro deve se reunir com o Conselho Curador do Fundo de Garantia para propor uma grande mudança ou até mesmo a extinção do saque-aniversário.

Até agora, não há informações concretas acerca do que acontecerá realmente com quem já fez sua escolha. Aliás, tendo em vista a suposta extinção do saque, várias pessoas que têm direito à modalidade, estão optando pela antecipação antes que acabe de vez.

Com essa inconstância, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), disse que vem dialogando com Luiz Marinho. A intenção é mostrar detalhes sobre a utilização da modalidade como garantia da contratação do empréstimo consignado.

De acordo com a instituição, o fim do saque criado por Bolsonaro reduziria o acesso aos valores do mercado de crédito para parte dos trabalhadores. Dessa forma, eles contariam apenas com as taxas elevadas nos empréstimos, prejudicando aproximadamente 70% dos consumidores negativados e que escolheram essa linha de crédito, ficando sem acesso a outras.

Como é o funcionamento da modalidade?

Os trabalhadores sacam anualmente uma parte do valor que está na conta, sempre no mês de nascimento. Mas, ao aderirem ao saque, não poderão acessar o FGTS em face da rescisão.

Então, optando pela modalidade do aniversário, os cidadãos conseguirão movimentar 50% do que está disponível na conta vinculada ao FGTS até o fim do segundo mês subsequente. Por exemplo, quem nasceu em abril têm desde 1º até 30 de abril para solicitar o saque-aniversário. Fazendo isso, o saque fica liberado até o fim de junho.

Os que se interessarem pela modalidade enquanto não há decisão sobre a suspensão, é só baixar o aplicativo do FGTS. Assim, basta clicar no ícone “Saque-Aniversário”. Em seguida, deve-se ler completamente os termos da concessão e continuar, caso haja concordância.

É válido ressaltar que, caso o cidadão se arrependa de optar pelo saque-aniversário, ele pode retornar para a modalidade rescisão apenas após dois anos. Portanto, é essencial pensar bem ao fazer essa escolha para não se prejudicar se for demitido sem justa causa.