Nova ordem mundial: LIV quer deixar sua marca no Masters

As Phil Mickelson andou para o primeiro tee – dele Lealdades LIV proeminentes em seu boné, camisa e bolsa – ele esbarrou em uma jovem pendurada nas cordas antes de reconhecer os aplausos familiares que o seguiram ao longo de sua carreira.

“Vá Phil!”

“Vá pegá-los, Lefty!”

“Aí garoto!”

Mas depois que Mickelson lançou sua primeira dose do Masters na hora do almoço na quinta-feira, um grupo visivelmente menor de clientes do que nos anos anteriores partiu com ele.

Talvez seja por causa de sua posição inferior no ranking mundial – No. 425, espremido entre o indiano Yuvraj Singh Sandhu e da Argentina Tano Goya.

Não há muito para ver aqui. Apenas mais um jogador de golfe idoso cujos melhores dias ficaram para trás. Mas este é Phil Mickelsono People’s Champion, um dos jogadores mais populares do jogo e talvez sua maior atração fora do Tiger Woods.

Dada a multidão tipicamente enorme que Woods atraiu para seu grupo na primeira rodada – nada mal para um jogador de meio período com um corpo maltratado – provavelmente é justo supor que alguns dos fãs de longa data de Lefty mudaram desde que ele se alinhou com LIV Golf, a rebelião apoiada pelos sauditas contra o estabelecido PGA Tour.

Koepka satisfeito com forte início de Masters, McIlroy espera ‘arrumar’ seu jogo

A decisão de Mickelson – mesmo depois de reconhecer os abusos dos direitos humanos do regime saudita – levou a consequências tão negativas que ele pulou o Masters há um ano. Mas Mickelson foi seguido até o LIV por vários jogadores de golfe conhecidos, incluindo grandes campeões Cameron Smith, Brooks Koepka e Dustin Johnson.

Com LIV agora em sua segunda temporada, Mickelson se sentiu confortável o suficiente para voltar para Augusta, onde o tricampeão tem isenção vitalícia. “É bom estar de volta aqui”, disse ele.

Koepka disparou a maior salva para a nova turnê com 7 abaixo de 65, o que o deixou empatado na liderança com o norueguês Viktor Hovland e da Espanha Jon Rahm.

Imagine as consequências se Koepka levar uma jaqueta verde de volta para sua nova turnê. “Há muita coisa acontecendo”, disse Koepka, que está recuperando sua forma depois de se recuperar de uma cirurgia para reparar uma rótula quebrada. “Eu só estou tentando jogar o melhor que posso jogar toda vez que eu dou uma tacada.”

Não havia sinais de hostilidade contra 18 jogadores do LIV que se qualificaram para o Mastersseja de seus concorrentes ou dos clientes, que sabem que qualquer exibição desagradável provavelmente levaria à perda permanente desses distintivos preciosos.

Reações espanholas e norueguesas de Rahm e Hovland em Augusta

Sérgio Garcia, campeão do Masters de 2017 e outro desertor do LIV, culpou a mídia por tentar agitar as coisas entre as turnês rivais. Depois de abrir com 74, Garcia respondeu aos repórteres que perguntaram se isso parecia um Masters normal com todo o sangue ruim longe do curso. “Totalmente normal”, disse Garcia. “Vocês precisam parar com isso. Vocês estão fazendo um grande alarido com isso, e são vocês.”

Quando um repórter questionou o espanhol, ele não recuou. “Só recebi grandes coisas de todos os jogadores com quem conversei”, disse Garcia. “Então, por favor, pare com isso e fale sobre os Mestres.”

O contingente LIV caiu para 17 quando Kevin Na desistiu depois de jogar apenas nove buracos. Mas todos os outros da turnê inicial conseguiram passar pela rodada, com o tetracampeão principal Koepka liderando o caminho. “Errei alguns putts”, disse ele. “Eu poderia ter sido muito baixo, mas vou aceitar.”

Koepka não está preocupado com o que pode acontecer se o Mestre fizer é mais difícil para os jogadores do LIV se classificarem. “Se você ganhar aqui”, observou ele, “você está bem.”

Mickelson disparou um sólido 71 apesar de um double-bogey no No. 11. Ele realmente aproveitou o par 5s, postando birdies em todos os quatro buracos superdimensionados.

Quatro outros jogadores do LIV quebraram o par em um ameno dia de primavera: Smith abriu com 70, enquanto Johnson, Patrick Reed e Joaquin Niemann igualou Mickelson aos 71.

Então houve Bubba Watson. O bicampeão do Masters lutou para chegar a 77, a pior pontuação entre os jogadores do LIV que terminaram. A fundação de uma turnê rival levou a batalhas judiciais e palavras duras de ambos os lados.

Em uma reviravolta interessante, o circuito europeu – um aliado do PGA Tour – conquistou uma vitória importante na quinta-feira, quando um tribunal independente decidiu que poderia sancionar os membros que competiram em LIV Golf sem permissão.

‘Todos os nomes estão lá em cima’ – Jason Day após a rodada de abertura em Augusta

O PGA Tour também suspendeu jogadores por competirem no torneio rival sem obter isenção, embora isso não se aplique aos quatro campeonatos principais.

Garcia disse que não sabia da decisão, que poderia impedi-lo de qualquer evento europeu que ele esperasse jogar. “Não vou falar sobre algo sem todas as informações de que preciso”, disse ele.

Mickelson, cujo jogo e imagem despencaram depois que ele se tornou o jogador mais velho a vencer um torneio importante na Campeonato PGA 2021, estava visivelmente mais magro do que da última vez que jogou no Augusta National. A multidão certamente notou os 25 quilos que ele perdeu. “Slim e elegante!” um fã gritou depois de uma ficha no No. 3.

Mickelson, de 52 anos, brincou que “parou de comer, isso foi uma grande ajuda”. Mas está claro que ele quer dar aos fãs mais lembranças dele do que nos últimos dois anos, e ele espera que eles aceitem para onde ele está indo com a nova turnê.

O boné, a camisa e a bolsa de Mickelson carregavam o logotipo descolado de seu time LIV, o “Hyfliers.” “Eu precisava de algo diferente”, disse ele. “Estou me divertindo muito tendo três companheiros de equipe e tendo uma energia diferente e um ambiente divertido, e quero jogar e competir nesse nível. E eu vou descobrir isso.”