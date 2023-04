Nova subvariante do COVID-19, Arcturus, causa preocupação à medida que os casos aumentam na Índia

COVID 19os casos na Índia aumentaram mais uma vez, levando a relatos sobre uma nova subvariante do vírus.

O Organização Mundial da Saúde (OMS) está acompanhando de perto esta nova cepa, XBB.1.16também conhecido como Arcturusque foi relatado em outros países, incluindo o NÓS, Austráliae Cingapura.

A subvariante é uma combinação de duas outras subvariantes do Omicron variante e foi declarada uma “variante sob monitoramento” pelo QUEM no final de março. Segundo relatos, é a variante mais transmissível do COVID 19 ainda. Maria Van Kerkhoveo líder técnico da OMS no COVID-19, chamou-o de “um para assistir”.

Também houve um rápido aumento COVID 19 casos em crianças menores de 12 anos, de acordo com um relatório do Tempos de Índia. dr. Vipin M Vashishthapediatra e ex-chefe do Comitê de Imunização da Academia Indiana de Pediatrialevou para Twitter para destacar a variante e os casos crescentes de COVID-19 em todo o mundo.

Ele listou os sintomas da nova subvariante, que incluem febre alta, tosse e conjuntivite ou conjuntivite pruriginosa – um sintoma que não foi observado em exames anteriores COVID 19 variantes.

Especialistas avaliam a prevalência e o impacto da subvariante XBB.1.16 de Omicron

Richard Reithingerepidemiologista de doenças infecciosas da RTI Internacionaldisse que era muito cedo para dizer se os sintomas do vírus haviam mudado e se conjuntivite já havia sido relatado como um sintoma de COVID-19.

O atual aumento de COVID 19 casos está sendo conduzido por XBB.1.16. Enquanto Omicron e suas sublinhagens permanecem a variante dominante, a maioria das variantes atribuídas tem pouca ou nenhuma transmissibilidade significativa, gravidade da doença ou escape imune. A prevalência de XBB.1.16 aumentou de 21,6% em fevereiro deste ano para 35,8% em março.