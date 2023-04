NOVAMED oferece novas oportunidades de emprego na região; confira os cargos disponíveis.

A Novamed atua na fabricação de medicamentos sólidos e atualmente está entre as maiores e principais empresas modernas do mundo. Recentemente, a rede anunciou a abertura de diversos novos empregos em todo o território nacional e preza pelo recrutamento de profissionais excepcionais para fazer parte do tipo. A seguir, confira.

NOVAMED abre novas vagas de emprego; veja a região e cargos

A Novamed se destaca pelo seu pioneirismo na produção de medicamentos em Manaus e possui uma linha de produção altamente tecnológica e inovadora. Atualmente, seus medicamentos alcançam pessoas em diversos lugares do mundo e qualidade é essencial na empresa. Diante disso, a rede conta com um time altamente talentoso e qualificado atuando em suas filiais.

Trata-se de uma empresa que oferece a todos os seus funcionários uma gama de Benefícios, incluindo oportunidades de crescimento profissional e uma remuneração que compactua com o mercado. A seguir, confira as oportunidades abertas nesta data.

Analista de Controle da Qualidade Júnior – Amazonas;







Supervisor de Produção – Amazonas;







Eletricista de Manutenção Júnior – Amazonas;







Supervisor de Manutenção – Brasil;







Auxiliar de Serviços Gerais – Brasil;







Operador de Utilidades – Brasil;







Analista de Pessoa e Gestão Júnior – Brasil;







Auxiliar de Laboratório – Amazonas;







Operador de Produção – Amazonas.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

Para realizar a sua inscrição no processo seletivo é muito simples e rápido, basta visitar 123empregos. No site estão disponíveis todas as informações referente a candidatura e um link para realizar o encaminhamento de um currículo para análise.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.