Novas alegações contra Ja Morant descrevem como ele ameaçou um vendedor de sapatos

Psobre Memphis Grizzlies fãs, eles de alguma forma pensaram que toda essa confusão com Eu moro acabou, mas a estrela da NBA ainda tem mais alguns esqueletos em seu armário. The Washington Post acaba de publicar uma peça explosiva que detalha como ele aterrorizou um vendedor de shows que ficou com medo depois E o ameaçou. O nome dele é Givon Busby, ele trabalha para uma loja da Finish Line da qual Morant era cliente. Depois de entrar no local com uma comitiva de 8 a 9 pessoas, o relatório confirma que todos ameaçaram o vendedor. Busby derramou tudo para os jornalistas do Washington Post Molly Hensley-Clancy e Gus Garcia-Roberts. Para dizer a verdade, é bem possível que haja mais casos como este no futuro.

As ameaças de Ja Morant ao vendedor da linha de chegada

De acordo com Busbyele teve que passar quase uma hora escondido na loja como resultado direto das ameaças e por medo. Morant e seus capangas continuaram provocando-o dizendo que esperariam pelo vendedor de sapatos de 5’3 que estava escondido lá dentro. Givon também descreveu o quanto temia por sua vida e como tremia de medo de todas aquelas ameaças. Além disso, ele relatou o incidente à polícia de Memphis e não fez nada para responsabilizar Morant por suas ações. Eles não listaram Morant como suspeito e simplesmente listaram a mãe de Ja como ‘Desconhecido‘. De acordo com Publicarisso aconteceu no mesmo dia Eu moro entrou naquela briga em um shopping com um segurança.

Esse incidente ocorreu quando a estrela e seus amigos estavam no estacionamento do shopping e essas alegações também são bastante preocupantes. Morant o próprio teria perguntado ao segurança a que horas ele saía do trabalho, sugerindo uma possível ameaça ao seu bem-estar físico. Sabemos que o incidente não é novo, faz parte de todas as outras coisas desagradáveis ​​que Morant fez durante esse período. No entanto, isso não significa que NBA estrela não pode ser responsabilizada por suas ações. Talvez o melhor conselho que ele possa receber agora seja abandonar completamente todos aqueles ‘amigos’ que o colocaram nessas situações.