Novas evidências contra Donald Trump: ex-presidente pode enfrentar acusações de obstrução da justiça

ADe acordo com o Departamento de Justiça (DOJ), Donald Trump revisou documentos em sua residência em Mar-a-Lago após receber uma intimação, mas não devolveu os documentos confidenciais.

O DOJ afirma ter evidências irrefutáveis ​​de que Trump instruiu outros a enganar funcionários do governo encarregados de recuperar os documentos durante seu mandato na Casa Branca antes da intimação do ano passado. Além disso, o DOJ afirma ter registros das notas, textos, reuniões e paradeiro de Trump.

De acordo com um tweet de Jon Cooper do Washington Post, “DOJ e FBI investigadores coletaram novas evidências apontando para uma possível OBSTRUÇÃO de Trump na investigação de documentos secretos encontrados em sua casa em Mar-a-Lago. Os investigadores suspeitam cada vez mais que Trump revistou pessoalmente as caixas depois de receber a intimação.”

Donald Trump: “Você acha que Biden poderia fazer isso?”

DOJ encontra documentos da Casa Branca na residência de Trump em Mar-a-Lago

Segundo a CNN, pelo menos 12 pessoas de de Trump círculo próximo também foram intimados e terão que testemunhar perante o grande júri encarregado de investigar e deliberar se Trump ocultou informações importantes. A equipe de Trump é fundamental para os investigadores porque, durante seu tempo com ele, eles podem ter ouvido ou visto pessoas levando documentos da Casa Branca para outro local.

O DOJ está conduzindo uma investigação em andamento sobre possível adulteração de documentos contendo informações de segurança nacional, incluindo aqueles encontrados na casa de Trump na Flórida.