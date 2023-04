Novas funcionalidades no WhatsApp Beta para Windows: Atalhos, Visualização de Enquetes e Status

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, acaba de ganhar algumas novas funcionalidades para usuários do Windows. Estas novas funcionalidades incluem atalhos, visualização de enquetes e de status.

Os atalhos permitem que os usuários acessem rapidamente as conversas, grupos e configurações do WhatsApp. Os usuários podem acessar as conversas mais recentes pressionando a tecla Windows + N, e as configurações pressionando a tecla Windows + I.

Além disso, os usuários também podem visualizar enquetes e status diretamente na janela de conversa. Isso significa que os usuários não precisam mais abrir uma nova janela para ver os resultados da enquete ou o status de um contato.

Essas novas funcionalidades estão disponíveis para usuários do Windows que estão usando a versão beta do aplicativo. Os usuários que desejam experimentar essas novas funcionalidades devem baixar a versão beta do WhatsApp para Windows.

Essas novas funcionalidades são uma ótima maneira de tornar o WhatsApp mais fácil de usar para usuários do Windows. Elas permitem que os usuários acessem rapidamente as conversas, grupos e configurações, além de visualizar enquetes e status diretamente na janela de conversa. Esperamos que essas novas funcionalidades sejam adicionadas à versão estável do WhatsApp para Windows em breve.