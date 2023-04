Novas Oportunidades de Emprego do Grupo TRACAN: Descubra as Regiões e Cargos Disponíveis no Brasil

O Grupo Tracan oferece soluções eficientes e inovadoras para o setor de agronegócio há cerca de duas décadas, e atualmente está à procura de novos brasileiros para fortalecer o sucesso da sua equipe e auxiliar no desenvolvimento e crescimento do seu serviços. Veja, a seguir, as regiões de atuação e as vagas disponíveis.

Grupo TRACAN abre novos empregos pelo Brasil; veja as regiões e cargos

O Grupo Tracan iniciou suas operações no ano de 1999 e desde lá inaugurou diversas unidades em vários lugares do Brasil e preza pelo recrutamento de profissionais qualificados e excepcionais para atuar em suas filiais. Trata-se de uma empresa que vem crescendo constantemente e busca inovar em cada uma de suas atividades.

Há pouco tempo, novas oportunidades de trabalho foram divulgadas em várias regiões do Brasil e para diferentes cargos do mercado. A seguir, confira as vagas disponíveis, os locais de atuação e todas as informações referente ao processo seletivo.

Ajudante de Mecânico – Minas Gerais;







Coordenador de Serviços – Minas Gerais;







Analista de Recursos Humanos – São Paulo;







Executivo de Vendas Frotista – São Paulo;







Assistente de Custos – São Paulo;







Pessoa Vendedora de Peças – Araxá/MG;







Assistente Administrativo Financeiros – São Paulo;







Auxiliar Administrativo de Serviços – Minas Gerais;







Consultor de Vendas – Patrocínio/MG.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

Para se inscrever na vaga de interesse, basta ficar atento a todas as informações que foram divulgadas pela empresa para a atuação de cada cargo e seguir todas as instruções publicadas no site 123empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.