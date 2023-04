Novas Oportunidades de Emprego na Coca-Cola Andina: Descubra as Regiões e Cargos Disponíveis

A Coca-Cola, uma das maiores redes de supermercados do Brasil, acaba de anunciar novas oportunidades de emprego em parceria com a Coca-Cola Andina, uma das maiores empresas de bebidas do mundo. Com a pandemia do COVID-19 e a crise econômica resultante, muitas pessoas perderam seus empregos e estão à procura de novas oportunidades, o que torna este anúncio ainda mais importante.

Coca-Cola Andina abre novas vagas de emprego pelo país

A Coca-Cola Andina é uma empresa que oferece muitos benefícios aos seus funcionários, incluindo assistência médica, odontológica e psicológica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e plano de previdência privada. Além disso, a empresa valoriza o desenvolvimento profissional de seus colaboradores, oferecendo programas de capacitação e treinamento para que possam crescer dentro da empresa.

As vagas de emprego disponíveis na Coca-Cola Andina são para diversas áreas, como vendas, marketing, logística, produção e recursos humanos. Algumas das vagas disponíveis são:

Assistente de vendas;







Analista de marketing;







Coordenador de logística;







Técnico em produção;







Assistente de recursos humanos.

Para se candidatar a uma das vagas, o interessado deve acessar o site de recrutamento e procurar pelas vagas da Coca-Cola Andina. É importante ler atentamente os requisitos para cada vaga antes de se candidatar, para garantir que o perfil do candidato seja adequado à posição.

Como se candidatar

As vagas estão disponíveis no portal 123empregos, um dos maiores sites de empregos do país. Para se candidatar, basta acessar o site e buscar pelas vagas da Coca-Cola Andina. O interessado deve preencher um formulário com seus dados pessoais e profissionais, além de enviar seu currículo atualizado.

Após o envio da candidatura, o candidato será avaliado pela equipe de recrutamento da empresa e, caso seja selecionado, será convocado para participar das próximas etapas do processo seletivo.

Sobre a empresa

A Coca-Cola Andina é uma empresa de bebidas que opera em diversos países da América Latina, incluindo Chile, Argentina e Brasil. A empresa é uma das maiores fabricantes de Coca-Cola do mundo, produzindo mais de 300 milhões de litros da bebida por ano.

Além da Coca-Cola, a empresa também produz outras marcas de bebidas, como Fanta, Sprite e Schweppes. Com mais de 20 mil funcionários em todo o mundo, a Coca-Cola Andina é uma empresa que valoriza a diversidade e a inclusão, buscando promover um ambiente de trabalho saudável e colaborativo.



