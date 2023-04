Novas Oportunidades de Emprego na Risotolândia: Confira os Cargos Disponíveis!

O Grupo Risotolândia é especializado no segmento de refeições coletivas e atualmente atende pessoas em diversas regiões do Brasil. A companhia preza por um atendimento único e exclusivo, por receitas saborosas e nutritivas e pela contratação de profissionais comprometidos e empenhados para atuar em suas unidades. A seguir, confira as vagas abertas nesta data.

Grupo Risotolândia abre novas vagas de EMPREGO; veja os cargos

O Grupo Risotolândia deu início em suas operações na década de 50 e desde lá se dedica na produção de refeições coletivas, além de oferecer a todos os seus clientes um atendimento único, refeições saborosas e serviços excepcionais.

Trata-se de uma empresa que oferece vários benefícios aos colaboradores, incluindo uma remuneração compatível ao mercado de trabalho, um ambiente repleto de aprendizados e oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.

Há pouco tempo, novas oportunidades empregos foram abertas pelo Brasil. Confira.

Analista de Compras – Araucária/PR;







Supervisor Operacional – São Paulo;







Analista de Comunicação – Paraná;







Motorista – Santa Catarina;







Analista de Planejamento e Compras – Paraná;







Gerente de Filial – Tangará/SC;







Analista de RH – Paraná;







Operador de PDV – São Paulo;







Aprendiz de Cozinha – São José dos Pinhais/PR;







Zeladora – Araucária/PR.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

Os participantes que possuem interesse em realizar a sua inscrição para concorrer ao processo seletivo e se tornar um colaborador, devem ficar atentos a todas as solicitações e requisitos exigidos pela companhia e realizar o encaminhamento de um currículo com todos os dados e informações atuais no site 123empregos.

