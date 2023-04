Novas Oportunidades de Emprego na Vivo: Saiba Quais Regiões e Cargos Estão Disponíveis

A Vivo é uma das maiores redes de telecomunicações presentes em todo o território nacional e foi fundada com o objetivo de aproximar cada vez mais as pessoas, os negócios e a sociedade. Recentemente, a companhia abriu novas vagas de trabalho em várias localidades do país. Confira.

Vivo abre novas vagas de emprego; veja as regiões e cargos

A Vivo vem liderando a transformação digital no Brasil, além de implementar diversas metodologias pela empresa. Estamos tratando de uma empresa inovadora, que preza pela entrega de serviços altamente qualificados e por ser referência no que faz. Diante disso, a empresa está contratando novos profissionais para atuar em suas filiais.

As oportunidades disponíveis são para aqueles que estão à procura de uma nova oportunidade no mercado e buscam ser a transformação e a Inovação no ambiente de trabalho. Veja, a seguir.

Analista de Planejamento Estratégico (Exclusivo PCD) – São Paulo;







Técnico em Telecomunicações – Sobral/CE;







Instalador de Fibra Óptica – Rio Grande do Sul;







Analista de Desenvolvimento de Sistem. I (Exclusivo PCD) – São Paulo;







Atendente de Experiência com Clientes (Exclusivo PCD) – Brasil;







Consultor de Negócios Pleno (Exclusivo PCD) – Santa Catarina;







Analista de Suporte Comercial (Exclusivo PCD) – Rio Grande do Sul;







Técnico em Segurança do Trabalho – Belo Horizonte/MG.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

Os interessados em se inscrever no processo seletivo, devem acessar o site 123empregos e ficar atento a todas as informações que foram disponibilizadas no mesmo para o envio de um currículo.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.