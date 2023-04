Novas Oportunidades de Emprego na Zaraplast: Descubra as Regiões e Cargos Disponíveis

A Zaraplast, provedora de embalagem de alta qualidade no Brasil, tem novas vagas de emprego. A companhia está em busca de colaboradores responsáveis, que se identifiquem com sua cultura e estejam dispostos a evoluir juntos de maneira positiva dentro do setor escolhido para atuação. Para obter todos os detalhes sobre o cadastro e vagas disponíveis, continue acompanhando.

Zaraplast anuncia a abertura de novos cargos em cidades do Brasil

A companhia preza pela inclusão, diversidade e respeito em todas as suas unidades, portanto, disponibiliza todas as vagas para a candidatura de profissionais independente de cor, religião, gênero, orientação sexual, deficiência ou idade, todos podem se candidatar, desde que atenda as qualificações mínimas da função escolhida.

A Zaraplast é líder em soluções de embalagens, fornecendo um amplo portfólio em produtos para as indústrias de bebidas, alimentos, higiene, saúde, agronegócio, limpeza, construção civil, nutrição animal, material químico e petrolífera.

No dia de hoje, novas oportunidades estão sendo oferecidas em diversas regiões do país, para profissionais que se identificam com a cultura da empresa e atende aos requisitos necessários à função. Confira.

Ajudantes de Produção – Santa Bárbara d'Oeste;







Ajudantes de Produção – Guarulhos;







Ajudantes de Preparação de Serviço – Cabreúva;







Ajudantes de Galvano – Cabreúva;







Ajudantes de Embalagem – Cabreúva;







Ajudantes de Tubos e Cortes – Cabreúva;







Ajudantes de Solda e Corte – Cabreúva;







Ajudantes de Tecelagem de Bag – Guarulhos;







Aprendiz (setor logístico) – São Paulo.

Como realizar o cadastro

Para fazer parte da Zaraplast, os candidatos devem consultar os requisitos mínimos e certificar-se de que atendem a todas as exigências do cargo escolhido. As fichas de cadastro podem ser preenchidas acessando o 123empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.