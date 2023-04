Novo golpe para Madonna: Seymour Stein, o executivo da gravadora que contratou a cantora, morre aos 80 anos

Seymour Steino impetuoso, presciente e bem-sucedido fundador da Sire Records, que ajudou a lançar as carreiras de madona, Cabeças falantes e muitos outros, morreram domingo aos 80 anos.

Stein, que ajudou a fundar a Rock and Roll Hall of Fame Foundation e foi introduzido no Rock Hall em 2005, morreu de câncer em Los Angeles, de acordo com um comunicado de sua família.

Nascido em 1942, Stein era um nativo da cidade de Nova York que, quando adolescente, trabalhava nos verões em Cincinnati. King Records, James Brown’s gravadora e, por volta dos 20 anos, co-fundou a Sire Productions, que logo se tornaria a Sire Records.

Obcecado com as paradas musicais da Billboard desde a infância, ele era conhecido por seu profundo conhecimento e apreciação da música e provaria ser um astuto juiz de talentos durante a década de 1970 da New Wave, um termo que ajudou a popularizar, assinando contratos com Talking Heads, o Ramones e os Pretenders.

“O gosto musical de Seymour está sempre alguns anos à frente de todos os outros”, disse o gerente do Talking Heads, Gary Kurfirst, ao Rock Hall na época da posse de Stein.

Sua descoberta mais lucrativa aconteceu no início dos anos 1980, quando ouviu a fita demo de uma cantora e dançarina pouco conhecida da cena noturna do centro de Nova York, Madonna.

“Gostei da voz de Madonna, gostei da sensação e gostei do nome Madonna. Gostei de tudo e toquei de novo”, escreveu ele em seu livro de memórias “Siren Song”, publicado em 2018, mesmo ano em que se aposentou. Stein foi hospitalizado com uma infecção cardíaca quando soube de Madonna, mas estava tão ansioso para conhecê-la que a trouxe para seu quarto.

“Ela estava toda enfeitada com roupas punk baratas, o tipo de garota do clube que parecia absurdamente deslocada em uma enfermaria cardíaca”, escreveu ele. “Ela nem estava interessada em me ouvir explicar o quanto gostei de sua demo. ‘A coisa a fazer agora’, disse ela, ‘é me assinar um contrato com uma gravadora.'”

Os artistas de Sire também incluíam Ice T, The Smiths, Depeche Mode, The Replacements e Echo and the Bunnymen, junto com os mais consagrados Lou Reed e Brian Wilson, que gravaram com Sire mais tarde em suas carreiras.

Stein foi casado brevemente com a promotora de discos e executiva imobiliária Linda Adler, com quem teve dois filhos: a cineasta Mandy Stein e Samantha Lee Jacobs, que morreu de câncer no cérebro em 2013. Sidney Stein e sua esposa se divorciaram na década de 1970 e anos depois ele saiu como gay.

“Estou muito grata por cada minuto que nossa família passou com ele e que a música que ele trouxe ao mundo impactou a vida de tantas pessoas de maneira positiva”, disse Mandy Stein em um comunicado no domingo.