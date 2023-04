novo teto de juros do empréstimo consignado SURPREENDE brasileiros

Nos últimos dias, o empréstimo consignado do INSS foi pauta de inúmeras discussões. Após uma alteração no teto de juros da modalidade de crédito, inúmeros bancos decidiram deixar de ofertar o empréstimo, no entanto, após uma nova alteração realizada pelo governo federal, as instituições financeiras, incluindo a Caixa Econômica Federal, retomaram a concessão do crédito.

Essa modalidade de crédito consignado garante que segurados do INSS tenham acesso aos recursos sob condições especiais. De acordo com a Caixa, as prestações do empréstimo são mensais, fixas e o desconto das parcelas é feito diretamente na folha de pagamento do benefício dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social.

Alterações no teto de juros do empréstimo

Como já dito anteriormente, as instituições financeiras haviam interrompido a oferta do crédito consignado para beneficiários do INSS após o governo estabelecer teto em 1,70% ao mês. Com a decisão dos bancos, o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) precisou realizar reunião para definir um novo teto.

Desse modo, no final de março, o Conselho da Previdência alterou novamente o limite da taxa de juros, fixando o teto em 1,97% ao mês. Durante a reunião, os bancos se abstiveram da votação.

“Os bancos, contribuindo para encerrar o impasse e diante de impactos na concessão dessa linha de financiamento que ainda serão avaliados, decidiram se abster na votação”, informou em nota a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Veja como solicitar o consignado do INSS pela Caixa

Os segurados do INSS podem tirar todas as dúvidas sobre o consignado oferecido pela Caixa ligando no número de telefone 0800 726 8068. Apesar disso, é importante lembrar que a contratação do crédito deve ser feita em uma agência física da instituição, portando alguns documentos pessoais.

Essa modalidade de empréstimo só é concedida à segurados que recebam benefícios permanentes. Além disso, o valor da prestação não pode ser superior a 35% do benefício mensal.

Mais informações sobre o crédito consignado

O empréstimo consignado do INSS é uma opção de crédito bastante popular entre aposentados e pensionistas que recebem benefícios previdenciários, já que a adesão é livre de burocracias. Outra vantagem da modalidade de crédito são os juros mais baixos do que outros tipos de empréstimos disponíveis no mercado.

Isso acontece porque o pagamento das parcelas é descontado diretamente do benefício do segurado, garantindo mais segurança aos bancos e comodidade aos aposentados e pensionistas. Além disso, o prazo máximo para pagamento do empréstimo é de 84 meses (7 anos).

O empréstimo consignado para segurados do INSS é uma opção interessante para quem precisa de dinheiro, já que os recursos podem ser utilizados para qualquer coisa. Isso significa que os cidadãos que realizam a contratação do crédito podem usar o dinheiro para quitar dívidas, reformar a casa, investir em um negócio próprio ou para qualquer outra finalidade.

Mesmo com todas as vantagens, antes de efetuar a contratação os segurados devem avaliar com cautela suas condições financeiras para que as parcelas do empréstimo não comprometam seu orçamento mensal. Também é recomendado analisar as condições do consignado do INSS em mais de uma instituição financeira, já que algumas empresas optam por operar abaixo do teto.