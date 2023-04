Novo vídeo do caso Dani Alves vem à tona: ele toca na bunda dela e ela consente na cabeça

Fvermes Barcelona jogador de futebol Daniel Alves continua preso desde 20 de janeiro por um suposto caso de estupro ocorrido na boate Sutton, em Barcelona.

O Ministério Público do Barcelona se opôs à soltura do ex-jogador sob fiança por considerar que ainda há risco de fuga.

O que está claro é que a permanência de Alves na prisão foi mais longa do que sua defesa esperava. Sua defesa está tentando reunir provas para tentar obter o ex- Sevilha e Barcelona jogador fora da prisão.

Uma das últimas foi um conteúdo audiovisual. Especificamente, trata-se de um vídeo que foi gravado pelas câmeras de segurança da boate Sutton.

Um vídeo de 25-26 horas de gravações, chave para o ‘caso Alves’

Nacho Abad, jornalista do ‘En boca de todos’, teve acesso a esse material. Depois de analisar as imagens, o colaborador do Cuatro garantiu que se trata de um vídeo muito longo em que se podem ver muitos detalhes: “São cerca de 25 ou 26 horas de gravações que o magistrado tem sobre a mesa neste momento, de diferentes ângulos”.

“As meninas começam a dançar, são três. A certa altura, um garçom se aproxima delas e as convida para a área onde Daniel Alves é. Ele conversa com eles, em um ambiente descontraído e não violento”, disse Nacho AbadMais.

Além disso, o jornalista também revelou que vê o momento exato em que Dani Alves toca no bumbum da menina: “Eu vejo como ele toca na bunda da menina. ..”

Abad também queria esclarecer uma coisa: “Se ela não consentir, minha reação teria sido afastá-lo e dizer a ele ‘não toque na minha bunda’, e eu não vejo isso. Ele toca a bunda dela e ela agarra a cintura dele. Voluntariamente, ela vai ao banheiro alguns segundos depois”. Ninguém sabe o que aconteceu lá….

Porém, nas imagens, segundo Nacho Abad, pode-se ver a denunciante chorando: “Alves sai primeiro, depois sai uma amiga dela e você vê como eles apertam as mãos, eles (Alves e a suposta vítima) não t falar e, em determinado momento, a menina sai com a amiga. Eles começam a conversar e ela é vista chorando. Os seguranças aparecem e, depois de um tempo, várias pessoas estão lá…”