Novo vídeo mostra acidente de trem selvagem no Texas, destrói caminhonete

Confira as imagens selvagens que mostram o enorme trem descendo a ferrovia em Odessa e batendo no caminhão Ford desocupado na manhã de quarta-feira.

Como você pode ver, o caminhão literalmente explodiu no momento do impacto enquanto o trem continuava rolando nos trilhos. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Departamento de Segurança Pública do Texas, o caminhão acabou nos trilhos depois de colidir com uma minivan Honda no início do dia.