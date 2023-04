Novo vídeo mostra o fundador do Cash App desmaia após esfaqueamento e liga desesperadamente para o 911

Novo vídeo dramático mostra o momento chocante do fundador do Cash App Bob Lee desmaiou em frente a um prédio de São Francisco e tentou desesperadamente sinalizar para um carro que passava enquanto discava 911 – depois que ele foi brutalmente esfaqueado.

Confira as imagens de monitoramento, obtidas pelo Correio diário , retratando um Lee gravemente ferido cambaleando até o prédio de apartamentos na madrugada de terça-feira antes de cair no chão. Nenhuma outra pessoa estava à vista.

A princípio, Lee parecia imóvel – como se estivesse à beira da morte – mas então ele se ajoelhou e chamou a polícia usando um telefone celular em suas mãos ensanguentadas. Ele supostamente disse ao operador do 911: “Socorro. Alguém me esfaqueou.”

De repente, Lee se levantou e acenou com a mão para o que parecia ser um veículo passando. Ele então lutou para se levantar e agarrou as facadas em seu torso enquanto se afastava, provavelmente para obter ajuda.

Em outra parte do vídeo, Lee caminhou até um carro que havia parado em um cruzamento. Embora seja difícil ver o que aconteceu a seguir, Lee supostamente levantou a camisa, revelando seus ferimentos ao motorista enquanto implorava por ajuda. Mas, o motorista inexplicavelmente acelerou, deixando Lee sozinho no meio da rua vazia.

Os policiais teriam recuperado uma faca de cozinha com lâmina de 4 polegadas em um estacionamento perto da cena do crime.

Elon Musk e outros executivos de tecnologia de alto nível ficaram indignados com o assassinato, e alguns foram às mídias sociais para expor suas queixas às autoridades de São Francisco sobre o que consideram um aumento no crime violento na cidade.

Lee, que era casado e tinha 2 filhos, foi o criador do Cash App – um serviço de pagamento no qual as pessoas podem transferir fundos umas para as outras usando seus telefones celulares. Antes de sua morte, o homem de 43 anos era o diretor de produtos da MobileCoin – uma startup de criptomoedas.