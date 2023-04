“Nubank Anuncia: Brasileiros Não Precisam Pagar Nada!”

O Nubank concede um cartão de crédito para o seu público premium, o Ultravioleta. Por ter uma excelente categoria, o produto possui uma série de vantagens. A novidade possui mais benefícios que o roxinho tradicional, no entanto, cobra uma mensalidade de R$ 49.

Todavia, o cliente pode ser isentado desta taxa se cumprir um dos critérios de exclusão. Eles são: possuir investimento na fintech, ou manter os gastos mensais no cartão em um valor considerável. Sendo assim, mantendo os requisitos, os brasileiros não vão precisar pagar nada.

Como zerar a anuidade do cartão Ultravioleta?

Uma das formas de conseguir a isenção de anuidade do cartão Ultravioleta, é acumular um gasto mensal de, pelo menos, R$ 5 mil. Segundo as primeiras informações, a média será calculada considerando as três últimas faturas do cliente.

Outra maneira de zerar a taxa de manutenção do cartão é investir um saldo igual ou superior a R$ 50 mil no Nubank ou no NuInvest. Além de não ter a taxa cobrada, o cashback garantido com o produto ficará rendendo a 200% do CDI.

Vantagens do cartão Ultravioleta do Nubank

O cartão premium do Nubank é emitido com a bandeira MasterCard e possui uma série de benefícios. Veja as principais vantagens do dispositivo a seguir:

Cashback imediato, não expira e cresce de forma automática a 200% do CDI ao ano;

Seguros de viagem gratuitos;

Acesso grátis à sala VIP do Aeroporto Internacional de Guarulhos;

Design exclusivo em metal sem número, o que traz maior segurança aos clientes, já que os números ficam guardados no aplicativo do banco digital;

Mensalidade de R$ 49 que é gratuita todas as vezes que os gastos no cartão forem ao menos R$ 5 mil por mês ou forem investidos R$ 50 mil entre o Nubank e a NuInvest.

Rendimento do cashback do Nubank Ultravioleta

Os rendimentos do cartão Ultravioleta podem ser verificados através do aplicativo da instituição financeira. O procedimento é bem simples, basta seguir os passos abaixo:

Em primeiro lugar, acesse o aplicativo Nubank; Na tela inicial, toque em “Meu Ultravioleta”. A opção fica abaixo da seção do cartão de crédito; Feito isso, clique na opção “Crescendo a 200% do CDI”; Em seguida, será possível visualizar o histórico do cashback de todos os meses, com detalhes dos recebidos, resgates e crescimento por tempo; Por fim, também será possível conferir o total acumulado do rendimento do cashback, desde a primeira compra realizada com o Ultravioleta.

Como solicitar o Nubank Ultravioleta?

A princípio, para solicitar o cartão, o interessado deve acessar o site do Nubank e entrar na lista de espera. Contudo, vale adiantar que não há exigência de renda mínima.

Isso porque, só após a pessoa ser chamada pelo banco digital é que terá o seu histórico de credito analisado. Caso haja aprovação, chegará um e-mail e uma mensagem no aplicativo do Nubank. Por fim, para confirmar a liberação do cartão de crédito, basta acessar o aplicativo de forma segura e rápida.



