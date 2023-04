Nubank cria ferramentas para proteção de seus clientes; Confira!

O Nubank, um dos maiores bancos digitais do mundo, é uma fintech brasileira que sempre busca inovar em seus serviços. Além disso, o banco se preocupa com a segurança de seus clientes. Desta maneira, o Nubank criou um conjunto de sistemas de segurança, chamado de Pack de Proteção.

O Pack de Proteção do Nubank conta com ferramentas inovadoras que usam bancos de dados do sistema financeiro, inteligência artificial e análises de comportamento. De acordo com a empresa, esse conjunto de sistemas irá “garantir que sua conta esteja segura o tempo todo”.

É importante destacar que todo cliente Nubank já possui este grupo de defesas atuando em suas contas e no aplicativo. No entanto, existe um mecanismo de defesa que deve ser ativado manualmente pelo usuário. Este é o chamado “Modo Rua”.

Modo Rua Nubank

De acordo com o Nubank, o Modo Rua é uma ferramenta do aplicativo que funciona como uma camada de segurança extra para a conta do cliente. Sendo assim, através dele é possível que o usuário limite transações de Pix, TED ou boletos sempre que estiver fora de uma rede wi-fi segura, como a da sua casa ou trabalho, por exemplo.

Desta maneira, o dinheiro da conta fica mais protegido, caso o celular do usuário caia em mãos desconhecidas. Para utilizar o Modo Rua, é necessário limitar as transações dentro do aplicativo fora de redes Wifi seguras. Lembrando que as redes consideradas seguras pelo cliente devem ser cadastradas.

Além disso, caso seja necessário, eventualmente, realizar algum pagamento acima do valor limite, existe uma maneira de desbloquear as transações. Isso é feito através de um reconhecimento facial do usuário, que serve como teste de prova de vida.

Sistema de defesas inteligentes

O nome dado ao sistema de proteção do Nubank, construído a partir de inteligência artificial, é defesas inteligentes. Este sistema extrai padrões de dados que indicam comportamentos atípicos nas contas dos usuários.

Em outras palavras, o sistema de defesas inteligentes do Nubank entende como cada cliente se comporta, através de seus hábitos e padrões. Sendo assim, quando um desses padrões é quebrado, o sistema se antecipa e bloqueia a transação.

De acordo com o site do Nubank: “Por sermos uma instituição que nasceu digital, a inovação está no nosso DNA. Nós escolhemos criar sistemas complexos e seguros, que te deixam tão protegido quanto um banco tradicional, mas não te forçam a passar por processos desnecessários”.

Algumas situações demonstram exemplos práticos dos mecanismos de defesa do Nubank em ação. São elas: quando uma compra aparece riscada no extrato do cartão de crédito, ou quando o cliente recebe uma mensagem pedindo para confirmar alguma transação.

Por fim, outra função do Pack de Proteção do Nubank é o chamado Alerta de Golpe. Como o próprio nome já diz, essa função avisa o cliente quando está prestes a fazer uma transação para uma conta considerada suspeita. Este alerta utiliza como base o banco de dados do Banco Central, assim como dados internos da própria empresa.