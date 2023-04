NUBANK define GRANDE VITÓRIA para quem está sem dinheiro e brasileiros são pegos de surpresa

O Nubank é uma empresa de tecnologia financeira fundada em 2013. A fintech oferece serviços de conta corrente, cartões de débito e crédito e empréstimos pessoais.

A saber, recentemente o Nubank lançou uma ótima oportunidade para os brasileiros que estão sem dinheiro na carteira. Acontece que agora é possível realizar o pagamento de boletos utilizando o cartão de crédito.

Na matéria de hoje do Notícias Concursos, você poderá ver como pagar um boleto com cartão de crédito Nubank. Esta é uma opção rápida e prática de quitar uma dívida.

O que é um boleto bancário?

Antes de explicarmos como pagar um boleto com cartão de crédito Nubank, é importante entender o que é um boleto bancário. O boleto é uma forma de pagamento muito comum no Brasil, principalmente para contas de consumo como água, luz, telefone e internet.

Trata-se de um documento emitido por uma empresa ou prestador de serviços que contém todas as informações necessárias para que o pagamento seja efetuado, como o valor, a data de vencimento e o código de barras.

Como pagar um boleto com cartão de crédito Nubank

Para pagar um boleto com o cartão de crédito Nubank, é preciso abrir o aplicativo da fintech. Na sequência, siga os passos abaixo:

Com o aplicativo aberto, toque na opção “Pagar”; Na sequência, clique em “Pagar boleto”; Feito isto, basta inserir o código de barras do boleto ou tirar uma foto dele para que as informações sejam automaticamente preenchidas pelo aplicativo; Depois disso, escolha a opção de pagamento com cartão de crédito e informe a senha de 4 dígitos.

Pronto! O valor do boleto será adicionado à fatura do cartão de crédito e poderá ser pago em parcelas ou à vista, de acordo com as opções disponíveis.

Vale lembrar que o pagamento de boletos com cartão de crédito Nubank está sujeito a uma taxa de conveniência de 2,75% sobre o valor total da transação.

Vantagens de pagar boleto com cartão de crédito Nubank

Pagar boleto com cartão de crédito Nubank pode trazer algumas vantagens para o consumidor. A primeira delas é a praticidade: é possível realizar o pagamento em poucos minutos, sem precisar sair de casa ou enfrentar filas em agências bancárias.



Além disso, a opção de parcelamento pode ser interessante para quem precisa de um fôlego no orçamento. É possível parcelar o valor do boleto em até 12 vezes, dependendo das condições oferecidas pelo Nubank.

Outra vantagem é a possibilidade de aproveitar as vantagens do programa de pontos Nubank Rewards. Ao pagar boletos com o cartão de crédito, o usuário acumula pontos que podem ser trocados por descontos em serviços como Netflix, Uber, iFood e outros.