Nubank Enfrenta Instabilidade e Causa Preocupação entre Usuários; Descubra os Motivos

Nesta quarta-feira (26), usuários do Nubank relataram instabilidade no aplicativo, o que causou a ausência do saldo na Nuconta. As queixas foram compartilhadas nas redes sociais, com termos como “ver saldo Nubank” e “saldo Nubank sumiu”. Além disso, nas últimas horas, termos relacionados à instabilidade do Nubank tiveram picos nas buscas do Google Trends.

De acordo com o Downdetector, o portal que monitora a queda de serviços, os problemas com o app da Nubank começaram por volta das 13h e atingiram o pico às 13:49, registrando 513 reclamações.

No twitter, o banco digital tem tentado acalmar seus clientes. “Passamos por uma oscilação momentânea no app, que fez com que parte dos clientes não conseguisse visualizar seu saldo. A situação foi corrigida e já está funcionando normalmente. Caso ainda esteja com dificuldades, é seu atualizar seu app. Tá bem?”, disse o Nubank na rede social.

Instabilidade no aplicativo

Após testar o aplicativo em um iPhone 12 Pro com iOS 16, o TechTudo constatou o mesmo problema relatado por diversos usuários: o saldo não aparecia na Nuconta. É importante destacar que normalmente é fácil visualizar o saldo na conta do Nubank, basta abrir o aplicativo e conferir na seção “Conta”, logo abaixo do nome do usuário.

Apesar disso, o TechTudo informou não ter encontrado nenhum outro problema de funcionamento no aplicativo da Nubank durante os testes. Procurada pelo veículo de comunicação, a assessoria da Nubank informou que o app apresentou uma instabilidade momentânea, que impediu alguns clientes de acessarem o saldo. No entanto, a falha já foi corrigida e o aplicativo está operando normalmente.

Ao BHAZ, o Nubank também informou que o “aplicativo passou por uma instabilidade momentânea, o que fez com que parte dos clientes não conseguisse visualizar seu saldo”. Mas segundo a instituição financeira, “a instabilidade foi resolvida e o aplicativo já está funcionando normalmente”.

Mecanismos de segurança do Nubank

Apesar do aplicativo do Nubank passar por algumas instabilidades, a equipe do banco digital trabalha constantemente no desenvolvimento de novos mecanismos de segurança. Desse modo, a fintech implementou mais uma funcionalidade no App, o bloqueio de capturas e gravações de tela para usuários do Android.

Segundo informações disponibilizadas pelo Nubank, a medida visa evitar que pessoas mal intencionadas tenham acesso às informações dos clientes. Com isso, o banco digital consegue restringir o acesso somente aos seus clientes, proporcionando mais segurança e privacidade para os usuários.

“A função de captura (ou print) de tela do celular é muito útil em vários contextos. Dentro de aplicativos de bancos ou instituições financeiras, no entanto, o uso dela não é recomendado. Por exemplo: caso você acidentalmente instale um malware em seu celular, o programa malicioso pode tentar conseguir acesso a suas contas bancárias. O bloqueio da função de captura de tela é uma defesa a mais contra esse tipo de vírus”, explica o Nubank em seu blog.

O banco digital ainda informa que quando os usuários fazem uma captura de tela com informações bancárias, a imagem é salva no celular. Desse modo, em situações onde o aparelho é furtado, os clientes acabam correndo um grande risco. Mais informações sobre os mecanismos de segurança do Nubank podem ser obtidas nos canais oficiais da instituição.