Nubank libera R$200 HOJE (10/04) para quem realizar ESTE procedimento

Atenção, brasileiros. Muitos ainda não sabem, mas o Nubank resolveu liberar R$ 200 para os clientes que fizerem compras através de um recurso específico do seu aplicativo.

Nesse sentido, é importante deixar claro que o usuário do cartão de crédito da fintech, o famoso roxinho, pode gastar o valor mencionado no pagamento por aproximação (contactless). A princípio, o cliente pode apenas aproximar o cartão da maquininha, sem inserir, e gastar menos tempo para sair com o produto da loja.

Muitos ainda desconhecem a ferramenta, mas saiba que ela está liberada para todos. Ademais, conforme citado, essa função não é ilimitada, visto que possui limite de valor. O cliente até pode utilizar o serviço em compras acima de R$ 200, contudo, o sistema vai solicitar a senha.

Além disso, essa tecnologia de pagamento utiliza criptografia, que muda a cada transação, garantindo mais segurança ao comprador. Sendo assim, para habilitar a opção, basta:

Acessar o aplicativo do Nubank; Na tela inicial, clicar na área do perfil; Em seguida, escolher a opção “configurar cartão”; Por fim, ativa a opção “compras por aproximação” (contactless).

Lembrando que o recurso pode ser desativado quando o cliente quiser, seguindo as mesmas instruções acima.

Neste caso, o botão ficará na cor branca/cinza, indicando que a função foi desligada.

Como fazer compras por aproximação no Nubank?

Primeiramente, para fazer compras por aproximação no Nubank, é preciso ativar a função “contactless”.

Conseguinte, é só aproximar o cartão da maquininha e aguardar a confirmação da transação, para efetivar a operação.

Como solicitar o cartão de crédito do Nubank?

Antes de pedir um cartão de crédito Nubank, o interessado deve verificar se corresponde aos requisitos exigidos pelo banco, sendo eles:

Ter 18 anos ou mais;

Morar no Brasil;

Ter um smartphone com sistema operacional Android ou iOS.

Conferindo esses critérios, basta solicitar a ferramenta pelo navegar ou pelo aplicativo. Veja o passo a passo a seguir:



Solicitação pelo navegador

Insira o endereço: “nubank.com.br/cartao” (sem aspas) na aba de pesquisa do navegador; Informe o seu CPF e clique em “Continuar”; Digite seu nome completo e e-mail; Selecione se você quer apenas o cartão de crédito ou ele junto da NuConta; Marque a caixa concordando com a política de privacidade da empresa; Finalize clicando em “Enviar”.

Solicitação pelo aplicativo

Instale o aplicativo em seu celular Android ou iOS; Já na plataforma, clique em “Começar”; Insira seus dados pessoais (nome, CPF, e-mail) e vá em “Continuar”; Após preencher todos os dados, toque em “Aceitar e continuar” para concordar com a política de privacidade da empresa.