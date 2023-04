O cliente Nubank pode parcelar algumas compras específicas feitas através do cartão de crédito de forma simples e eficiente diretamente no aplicativo oficial da fintech, assim como pode pagar depois por uma transação feita na função débito do cartão.

Nubank: saiba como parcelar compras feitas no crédito e pagar depois compras feitas no débito

De acordo com informações oficiais da instituição financeira, o objetivo dessa função é evitar que os usuários adiem o pagamento, ou ainda, parcelem a fatura total, apenas porque uma única transação passou do valor do seu orçamento.

Pague depois compras feitas no débito e parcele compras feitas no crédito

Muitos clientes não se atentaram a essa possibilidade, por isso, é importante conferir se ela está disponível no app da sua conta digital Nubank.

Já a função do Nubank “pague depois”, permite que o cliente adie o pagamento de uma compra específica feita no débito, sendo um diferencial interessante para o seu planejamento financeiro.

Pois, através da função “pague depois”, o cliente pode obter o valor da operação de volta e parcelar a compra em até 24 meses.

Sendo assim, são duas funcionalidades para o cliente planejar suas finanças e direcionar o seu fluxo financeiro pessoal.

Como parcelar uma compra específica no cartão de crédito?

O parcelamento de uma compra no cartão de crédito pode ser refeito em até 12 parcelas, no entanto, só é válida para compras feitas à vista.

Para utilizar essa função, a compra deve ser de no mínimo R$ 20. Conforme orientação do Nubank, para parcelar uma compra específica, o cliente deve acessar o app oficial da fintech.

Por conseguinte, deve encontrar a compra que deseja parcelar na fatura em aberto, buscar pela opção “parcelar compra”, analisar as condições e confirmar a transação. O valor da compra na fatura será modificado após a confirmação da operação.

Como pagar depois por uma compra feita no débito?

Para pagar depois uma compra feita no débito, o cliente deve verificar se a função foi disponibilizada no seu app.



Lembrando que de acordo com fintech, por ser uma função nova, alguns clientes que possuem acesso ao empréstimo do Nubank podem localizá-la no app.

O cliente deve acessar a compra, buscar pela opção “pagar essa conta no futuro”, selecionar “pagar depois”, após ler os termos e continuar, deve simular as condições da operação.

Sendo assim, são funções interessantes para o cliente parcelar suas compras no débito e no crédito, facilitando o seu fluxo financeiro pessoal.