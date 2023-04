Nuggets vence Suns no jogo 1 do WCS com 34 pontos de Jamal Murray

Jamal Murray continuou implorando ao público para ficar cada vez mais alto a cada passagem pela pista. Como se o pepitas o armador precisava mesmo. Sua jogada já estava agitando a arena.

Murray marcou 34 pontos, acertando seis das 16 cestas de três pontos do Denver, e o Nuggets passou correndo pelo Phoenix Suns 125-107 na noite de sábado no jogo 1 de sua série de segunda rodada.

“Ele é um homem mau”, disse o técnico do Nuggets, Michael Malone.

Alguma resposta a essa adulação?

“Obrigado?” Murray disse. “Agradeço. … Estou apenas jogando meu jogo. … Estou fazendo o que for preciso para vencer.”

E talvez mostrar a uma nação que nem sempre assiste ao Nuggets – você sabe, porque eles geralmente jogam tão tarde – o que os jogadores sabem durante toda a temporada: eles são talentosos e dignos de sua cabeça-de-chave na Conferência Oeste . Eles também não se importam se o Suns, como quarto cabeça-de-chave, for a escolha da moda para vencê-los.

“Vamos continuar fazendo o que estamos fazendo, continuar provando que todos estão errados”, disse Murray.

Nikola Jokic marca 24 pontos

O atual MVP da NBA, Nikola Jokic, fez 24 pontos e 19 rebotes, enquanto Aaron Gordon terminou com 23 pontos. Mas este foi o Murray Show, onde ele acertou 6 de 10 de 3 pontos e frequentemente exortou por mais barulho da já barulhenta multidão.

“Vamos ser honestos, alguns dos chutes que ele acertou esta noite, acho que ninguém poderia tê-lo parado”, disse o técnico do Suns, Monty Williams.

Kevin Durant marcou 29 pontos e pegou 14 bolsas para o Suns, com Devin Booker somando 27 pontos e Chris Paul 11. Booker teve média de 37,2 pontos na vitória da primeira rodada sobre o Los Angeles Clippers.

“Achei que eles eram apenas mais físicos, jogados com mais força”, disse Williams. “Temos que nos reagrupar e fazer um trabalho muito melhor jogando com ritmo no ataque.”

O jogo 2 é na noite de segunda-feira em Denver

Este é um tipo diferente de série de playoffs de dois anos atrás, quando o Suns venceu o Nuggets na segunda rodada. Naquela época, Denver estava sem Murray depois que ele rasgou seu ACL.

Agora saudável, Murray está exibindo sua forma de 2020 dentro da bolha da NBA que ajudou o Denver a avançar para as finais da Conferência Oeste.

“Jamal continua a aumentar a lenda do playoff Jamal”, disse Malone.

Murray fez a jogada da noite quando roubou um passe, dividiu os zagueiros Paul e Durant em alta velocidade e acertou uma bandeja bem no alto do vidro. Isso trouxe a multidão lotada de pé.

O armador dinâmico estava longe de terminar de energizar os fãs, acertando uma cesta de 3 pontos com pouco menos de 7 minutos restantes. Ele implorou por mais barulho, até mesmo levando a mão ao ouvido.

Nuggets vão em grande corrida de pontuação

Liderando por 106-95 com 7:40 restantes, o Nuggets teve uma corrida de 14-0 para encerrar o jogo. O Denver liderou por até 25 pontos e melhorou para 38-7 em casa durante a temporada regular e os playoffs.

Durant cortou uma pergunta sobre se ele estava surpreso com o Nuggets.

Porque ele não é.

“Eles são o cabeça-de-chave nº 1 por um motivo. Eles foram duas vezes MVP. Eles têm um time profundo. Não estou surpreso”, disse Durant. “Temos nosso trabalho cortado para nós.”

A diferença foi a linha de 3 pontos, onde o Nuggets superou o Suns por uma margem de 48-21. Isso e viradas, onde o Suns teve 16, incluindo sete de Durant.

“Tenho que ter muito mais cuidado com a bola”, disse Durant. “Tenho que olhar para chutar a bola ou fazer o passe correto. … Consegui quase metade de nossas viradas. Estaremos bem. Acho que só temos que jogar com confiança, chutar com confiança e veja o que acontece no próximo jogo.”

TIP-INS

Suns: Williams usou seu desafio cedo – faltando 55,4 segundos para o fim do primeiro quarto – quando Booker foi cobrado por uma cobrança em uma cesta feita. Valeu a pena porque a chamada foi anulada e Booker concedeu um lance livre, que ele fez. … Deandre Ayton marcou 14 pontos. … Durant tem 4.730 pontos nos playoffs para ficar mais perto de ultrapassar Karl Malone (4.761), sétimo lugar na tabela de classificação de pontos da pós-temporada da NBA.

Nuggets: Malone pediu um tempo limite aos 32 segundos do segundo tempo para acalmar seu time. Malone disse que a conversa foi simples: “Acorde”, contou ele. … Bruce Brown fez 14 pontos.

Enquanto Paul se aproxima de seu aniversário de 38 anos na próxima semana, Malone disse que a única coisa que não mudou ao longo dos anos é a competitividade da elite de Paul.

“Ele terá 55 anos, jogará em uma liga recreativa na Carolina do Norte e será o mesmo cara”, disse Malone. “O cara odeia perder, ultracompetitivo e um dos maiores líderes que já conheci. … Não importa em que estágio de sua carreira, ele ainda encontra uma maneira de impactar vencendo em alto nível.”