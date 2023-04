O agente que recusou a chance de representar Shakira 32 anos atrás

Bem 1991, Shakira ainda era uma artista desconhecida e seu tio, que procurava um empresário na Espanha, entregou a um agente de entretenimento em Barcelona uma fita cassete promocional da cantora colombiana.

No entanto, Jaume Estruchque trabalhava no mesmo prédio do tio do colombiano e hoje é diretor da Barcelona Animacio, não se interessou pelo artista na época.

Shakira parece melhor do que nunca, apesar de se separar de Piqué e deixar sua antiga vida para trás para sempre

Apesar disso, ele guardou a fita, que continha nove músicas, do disco ‘Magia’ que ela gravou quando tinha 14 anos. Agora, mais de três décadas depois, veio à tona.

“Um dia, um vizinho veio ao meu escritório para me dizer que sua sobrinha era cantora na Colômbia e estava procurando um empresário na Espanha”, disse. avestruz lembrou, em declarações à EFE.

“Eu educadamente disse que não estava interessado, mas guardei a fita.

“Ela era muito jovem e colombiana, não vi claramente a oportunidade de negócio.

“São coisas que acontecem, é uma anedota agora.”

Cassete promocional de Shakira está à venda

avestruz decidiu agora vender a cassete em Todocoleccion.net, onde o preço é de 1.200 euros.

“Eu gosto Shakiramas não sou fã e tenho certeza que tem alguém que pode se interessar por isso”, disse.

O álbum ‘Magia’ de Shakira não foi um sucesso

ShakiraA visita do tio dela ao escritório aconteceu no momento em que a Sony lançava aquele álbum ‘Magia’ na Colômbia e quando seus pais viam que não estava tendo o sucesso que esperavam.

Esse álbum de estreia foi “desastroso” comercialmente e poucas cópias foram vendidas, mas a artista continuou tentando e acabou encontrando um agente que a ajudou a retrabalhar seu som.

Enquanto isso, avestruz e a esposa dele Rute não pensaram mais na visita do vizinho, da qual se lembram vagamente, até que depois de alguns anos o artista começou a fazer sucesso.

Foi então que perceberam que a voz gravada naquela fita quase esquecida era a de Shakira ela mesma.

Vários anos depois, a colombiana lançou seu terceiro álbum, chamado ‘Pies Descalzos’, em 1996. Fez sucesso em toda a América Latina e marcou o início de uma carreira musical de sucesso que continua até hoje.