Aatleta americano Anna Salão, medalhista de bronze no heptatlo no último Mundial em Eugene, fez um apelo nas redes sociais para que parem de criticar as atletas femininas por seus corpos. A atleta, à beira das lágrimas em alguns momentos, pediu que as pessoas “parem de dizer às atletas que elas se parecem com homens”.

Salão fez referência aos comentários que recebe sobre os músculos das atletas.

“Estou cansado,” Salão disse em um vídeo que ela postou no TikTok. “Você trabalha tanto para um dia ganhar uma medalha olímpica ou estabelecer um recorde e eu tenho que parecer forte se quiser fazer isso.”

Salãoque após postar na internet um vídeo de salto em altura recebeu comentários sobre se era homem ou mulher, insistiu: “Não preciso desses comentários”.

Deve-se notar que SalãoA alegação do Sporting surge em um contexto de grande controvérsia depois que várias federações esportivas, incluindo a World Athletics, adotaram decisões sobre a regulamentação de atletas transexuais em competições de elite.