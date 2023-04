O arremessador do Blue Jays, Anthony Bass, descobre que ninguém se importa com seus problemas de primeiro mundo

Toronto Blue Jays jarro Anthony Bass descobriu da maneira mais difícil que MLB os fãs realmente não se importam com seus problemas de primeiro mundo. Ele foi ao Twitter no domingo para explodir companhias aéreas Unidos por supostamente forçar sua esposa grávida a ficar de “mãos e joelhos” para recolher a bagunça feita por sua filha mais nova.

Bass, 35, descobriu rapidamente que as pessoas não eram tão receptivas quanto ele esperava, com muitos usuários de mídia social apontando que não é função da companhia aérea buscar as crianças.

“A comissária de bordo da United [Airlines] acabei de fazer o meu esposa grávida de 22 semanas viajando com uma criança de 5 anos e uma de 2 anos fica de joelhos para pegar a bagunça de pipoca da minha filha mais nova,” Bass twittou. “Você está brincando comigo?”

Bass fez questão de explicar que a companhia aérea estava investigando a conduta do comissário de bordo. Ele também afirma que foram os comissários de bordo que forneceram a pipoca para sua filha.

A reação de uma conta foi: “Adoro como esse tweet saiu pela culatra de maneira espetacular e você parece o mega idiota aqui.”

Anthony Bass luta dentro e fora do campo

Apesar do consenso da maioria ser que Bass estava tendo um ataque por nada, ele agradeceu àqueles que mostraram apoio à trágica fuga de sua esposa.

Bass lutou em sete partidas pelo Toronto nesta temporada e parece estar afetando sua vida pessoal.

“Já que você tem dinheiro para torrar e não está ensinando seus filhos, ninguém deve nada a eles, por que você não contrata uma empregada para viajar com você“, perguntou um usuário do Twitter. “Você é a razão pela qual pagamos mais pelas passagens aéreas, você não leva nada para o lado pessoal [responsibility] e estão criando filhos para culpar os outros por sua bagunça.”

Bass parecia dar um último golpe na situação ao compartilhar uma foto de sua filha mais nova segurando um enorme saco de pipoca.