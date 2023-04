O Atlanta Hawks de Trae Young não consegue lidar com o Boston Celtics de Jayson Tatum, os candidatos ao título

No desrespeito ao resto do Atlanta Hawks jogadores, mas Trae Young não poderia ter feito mais do que fez contra o celtas de Boston nesta série de playoffs. A State Farm Arena estava lotada depois que o próprio Young empurrou para o jogo 6 com uma performance fantástica em Boston que lhe rendeu o tratamento usual dos fãs do Celtics. No entanto, Jayson Tatum está apostando em tudo o que aprendeu na temporada passada até as finais, que acabou perdendo para o Golden State Warriors. Esta noite não foi apenas dele, mas também de Jalen Brunson, ambos marcaram mais de 30 pontos e efetivamente levaram o time a outra semifinal da Conferência Leste.

Young manteve o Hawks bastante empatado com o Celtics durante o primeiro e o segundo tempo do jogo. Mas os cinco minutos finais nos deram um ataque ofensivo do Celtics que garantiu a eles toda a série. Tanto Tatum quanto Brown estiveram na vanguarda dos minutos finais deste jogo. Defensivamente, Tatum também deu impressionantes 14 rebotes ao longo do jogo. Al Horford também fez sua parte com mais 12 rebotes. Young fez 30 pontos e 10 assistências, mas nenhum outro jogador do Hawks chegou a 20 pontos além de DeAndre Hunter. Isso foi mais do que suficiente para os Hawks perderem as esperanças de um possível Jogo 7.

Quem joga contra o Boston Celtics nas semifinais?

Com este resultado, as semifinais da Conferência Leste estão definidas e temos duas séries emocionantes em nossas mãos. Já conseguimos o primeiro na última quarta-feira, depois que o Miami Heat e o New York Knicks venceram suas respectivas séries. O Philadelphia 76ers era quem esperava o vencedor do jogo desta noite. Com este conjunto de semifinais e o Milwaukee Bucks fora, esta é sem dúvida a série mais interessante do Oriente. Muitos apostam no possível candidato ao título fora deste confronto. O Boston Celtics pode chegar à sua segunda final de conferência consecutiva ou o Sixers vencerá os claros candidatos ao título? Esta série começa na próxima segunda-feira no TD Garden.