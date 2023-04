O ator Paul Rudd sai com os torcedores do Wrexham AFC no maior dia do clube

Wrexham AFC tinha um encontro marcado com o destino no sábado, eles precisavam apenas de uma vitória para serem promovidos à próxima divisão do futebol inglês. Eles jogaram em casa contra o Boreham Wood, mas a diversão aparentemente estava nos arredores do estádio e na cidade. Aqueles que não conhecem a história por trás, Wrexham AFC é propriedade dos atores Rob McElhenney e Ryan Reynolds. Juntos, eles conseguiram levar a equipe escalar em sua divisão ao ponto de promoção. Como estrelas de Hollywood, era natural que outras estrelas quisessem ver o que esses dois têm feito com a equipe. Em questão de meses, o Wrexham AFC se transformou em um ponto quente das estrelas de Hollywood.

Paul Rudd faz uma visita a Ryan Reynolds

Como velhos amigos e parceiros de negócios, Ryan Reynolds convidou ninguém menos que Paul Rudd para testemunhar este dia histórico. Alguém poderia pensar que a estrela de ‘Homem-Formiga’ apenas visitaria o estádio e permaneceria no camarote VIP. No entanto, Paul Rudd tinha outras ideias enquanto passeava pela cidade para passar algum tempo de qualidade com os torcedores do Wrexham AFC. Ele bebeu cerveja e tirou fotos com todo mundo, Paul Rudd é um homem do povo e todos o adoram. Claramente, Paul Rudd queria absorver toda a experiência dos torcedores do futebol europeu. Os galeses são famosos por seu status de festeiros e Paul Rudd queria verificar isso também.

Outras celebridades que torcem pelo Wrexham AFC

Ryan Reynolds e Rob McElhenney convidaram um grande número de celebridades e estrelas de Hollywood. Pessoas como Will Ferrell, David Beckham, Hugh Jackman, Emma Corrin e John Cleese estão entre as celebridades que compareceram ao estádio para torcer pelo Wrexham. Este clube galês está rapidamente se tornando o mais famoso entre as estrelas de Hollywood. Podemos apenas imaginar o nível de estrelas que assistirão a esses jogos se o time for promovido e quando Ryan Reynolds mergulhar totalmente no Universo Cinematográfico da Marvel como Deadpool. Não demorará muito para que sejam tão famosos quanto o Real Madrid, o FC Barcelona ou o Manchester United.