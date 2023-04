O cartão de crédito Inter TEM anuidade? Conheça mais desse produto financeiro

Saiba quais são os requisitos para contratar e quais as vantagens

Se o cartão de crédito Inter tem anuidade ou não é uma das dúvidas que os usuários deste produto financeiro têm. Isso porque esse é um dos cartões mais populares no Brasil atualmente, mas ainda gera questionamentos.

Contudo, podemos dizer, de antemão, que o cartão de crédito Inter tem anuidade zero. Isso significa que você não precisa pagar uma taxa anual para manter o cartão. Essa é uma das grandes vantagens em comparação com muitos outros cartões disponíveis no mercado.

Cartão de crédito Inter tem anuidade zero e muitas outras características

O cartão de crédito Inter oferece muitas outras vantagens além da isenção da anuidade, como:

Cashback em compras;

Programa de pontos que pode ser trocado por produtos ou serviços;

Além de ser um cartão internacional e aceito em todo o mundo.

Vantagens do cartão do banco Inter

Essas são algumas das principais vantagens de ter o produto financeiro:

Anuidade zero – O cartão de crédito Inter não cobra nenhuma taxa de anuidade, o que é uma grande vantagem em comparação com muitos outros cartões de crédito disponíveis no mercado;

Cashback – O cartão de crédito Inter oferece retorno de parte do dinheiro gasto nas faturas;

Cartão internacional – O cartão de crédito Inter é internacional, o que significa que você pode usá-lo em qualquer país do mundo que aceite a bandeira do seu cartão;

Controle pelo aplicativo – O aplicativo do Banco Inter permite que o saldo seja monitorado, além de ter o controle dos gastos;

Saques gratuitos – Com o cartão, não há limite de saque;

Sem consulta ao SPC e Serasa – O limite e outras condições, leva em consideração as relações que o cliente tem com o banco.

Como solicitar o cartão de crédito Inter

Para solicitar um cartão de crédito Inter, siga os seguintes passos:

Acesse o site do banco Inter ( https://www.bancointer.com.br/ ) ou baixe o aplicativo Inter em seu smartphone;

Se ainda não tiver uma conta no banco Inter, abra uma conta seguindo as instruções fornecidas;

Faça o login em sua conta e acesse a opção “Cartões” no menu principal;

Selecione o cartão de crédito Inter que deseja solicitar e preencha o formulário de inscrição com suas informações pessoais e financeiras;

Envie os documentos necessários, como comprovante de renda e identificação;

Aguarde a análise de crédito do banco Inter;

Caso aprovado, você receberá seu cartão de crédito em seu endereço cadastrado em até 10 dias úteis.

Além disso, você também pode solicitar o cartão de crédito Inter por telefone, ligando para o SAC Inter no número 3003-4070, ou para a Central de Atendimento no número 0800-940-0007.

Vale lembrar que, assim como qualquer cartão de crédito, é importante usá-lo com responsabilidade e evitar o acúmulo de dívidas. Planeje seus gastos e lembre-se de pagar a fatura sempre em dia para evitar juros e multas.



