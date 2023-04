O Nubank Ultravioleta é o cartão premium do Nubank e oferece muitas vantagens para o cliente, dentre as quais estão benefícios exclusivos para quem vai viajar.

O cartão Nubank Ultravioleta oferece milhas de viagens e outras vantagens

O Nubank Ultravioleta oferece muitas vantagens para o cliente. Primeiramente, é possível obter cashback em todas as compras feitas através do cartão premium da fintech.

De acordo com informações oficiais do Nubank, a cada compra realizada, o cliente pode receber 1% de cashback, além disso o valor cresce automaticamente a 200% do CDI.

Milhas no Nubank Ultravioleta

Além disso, o dinheiro do cashback do cartão Ultravioleta do Nubank pode ser convertido em milhas Smiles.

Segundo informações do Nubank, a cada 3 centavos (de reais) de cashback, o cliente pode receber uma milha Smile.

Dessa forma, o cliente pode utilizar o cartão de crédito para pagar os custos da viagem e acumular pontos para economizar na próxima.

Acesso a sala VIP

O cliente do Nubank Ultravioleta pode ter acesso a sala VIP e tornar o seu embarque muito mais confortável.

O cartão Nubank Ultravioleta dá direito ao acesso gratuito a área VIP do lounge Mastercard Black, no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, por exemplo.

Segurança

O cliente do Nubank Ultravioleta tem cobertura do seguro médico Masterassist Black. Sendo assim, é possível viajar com segurança para lidar com situações emergenciais.

O Nubank destaca que o cliente precisa comprar a passagem com cartão Nubank Ultravioleta e preencher o bilhete do seguro antes da viagem para garantir a cobertura do seguro.



Concierge

O cliente Black da Mastercard tem direito a uma assistência de um concierge 24 horas por dia, sendo esse um benefício do cliente Nubank Ultravioleta. Dessa maneira, é possível planejar a sua viagem e adequar os passeios ao seu perfil.

Cobertura extra para a bagagem

Em caso de problemas com a bagagem, o cliente do Nubank Ultravioleta tem assistência para lidar com essa inconveniência. Dessa maneira, caso o atraso na entrega da mala seja superior a 4 horas, o cliente pode receber reembolso para comprar itens essenciais.

Reembolso

Além disso, é possível que um serviço especializado busque a bagagem do cliente, no entanto, caso ela desapareça, o cliente pode receber até 3 mil dólares como reembolso do seguro.

Assim como o seguro médico, é necessário utilizar o cartão Nubank ultravioleta para realizar a compra da passagem e realizar o cadastro antes do embarque. Portanto, essa é uma opção de cartão de crédito viável para quem viaja com frequência.