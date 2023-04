O conselho de Gerhard Berger para Hamilton: você deveria tentar a Ferrari

Lewis hamilton teve grandes chances de conquistar sua oitava coroa na Fórmula 1 em Abu Dhabi em 2021, mas Max Verstappen arrebatou o título dele no último suspiro.

A partir de então, ele teve que se resignar a recolher as sobras deixadas pela Red Bull. De fato, ele não venceu uma única corrida em 2022 e até agora este ano (Bahrein, Arábia Saudita e Austrália) também não conseguiu subir ao degrau mais alto do pódio.

Do jeito que está, o ’44’ não consegue vencer desde Jeddah, em dezembro, há dois anos. E não é isso hamilton de repente se esqueceu de dirigir. O problema é que a Mercedes falhou em fornecer a ele um carro competitivo. Nem o W13, nem o W14 foram carros para combater os foguetes projetados para a maior glória de Max Verstappen (e Checo Pérez).

A única opção viável

Por isso já se especula sobre o futuro de Lewis. O jogador de 38 anos de Stevenage tem que decidir se renova com a Mercedes, onde conquistou seis de seus sete títulos, ou tenta a sorte com outro time. E realmente não há muitos lugares onde alguém com o pedigree do britânico também possa ir. Portanto, o lógico a fazer é falar sobre a Ferrari.

Halmiton conversa con Leclerc.

“Se Lewis não consegue um carro competitivo na Mercedes e também se as portas da Red Bull estão fechadas para ele, por que não tentar a Ferrari se ele não quer se aposentar? Talvez ele possa resolver os problemas que eles têm. O compromisso de um piloto com uma equipe não significa nada, ninguém revela suas cartas”, Gerhard Berger contado jornal da coroa.

O ex-piloto da Scuderia acrescentou: “Todo piloto quer pilotar pela Ferrari pelo menos uma vez na vida. Quase todos os melhores pilotos da história já estiveram lá uma vez ou outra. Ayrton Senna não foi porque sabia que não poderia ganhar lá, talvez seja o mesmo com Lewis.”

“Max é muito forte”

Por outro lado, o 10 vezes vencedor do Grande Prêmio de F1 não pensa Checo pode vencer seu insaciável companheiro de equipe. “Seria desejável para os torcedores se Pérez e Max Verstappen poderia criar um duelo como Sena contra Alain Prost. Mas eu duvido, máx. é forte demais”, destaca o austríaco sobre a luta entre os astecas e os bicampeões holandeses.