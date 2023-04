O criador de ‘Full House’, Jeff Franklin, relista a mansão de Bev Hills por US $ 60 milhões

Jeff Franklin, o criador de “Full House”, colocou sua luxuosa casa em Bev Hills no mercado mais uma vez, e há uma razão para ela não ser vendida há mais de um ano … é muito atraente para as celebridades. Vamos explicar.

O criador da sitcom relacionou a mega mansão de 21 mil pés quadrados na quarta-feira, com um preço inicial de apenas US $ 60 milhões – e, como informamos, esta não é a primeira vez da casa no rodeio.

Jeff teve o composto listado 3 vezes no ano passado … pedindo $ 85 milhões em janeiroUS$ 70 milhões em junho e US$ 60 milhões em setembro. Claramente, a casa estava inicialmente superfaturada, mas o motivo pelo qual não foi vendida é mais complicado.

Fontes imobiliárias disseram ao TMZ … toda vez que Jeff procura descarregar a propriedade, ele recebe ligações de celebridades, executivos de negócios e até membros da realeza que procuram alugar a propriedade, alcançando uma média de US $ 350 mil por mês. Terminado o contrato de aluguel, ele o coloca de volta no mercado.

Você deve se lembrar, a casa de 9 quartos e 18 banheiros de Jeff vem com as obras – uma piscina de 75 jardas com várias cachoeiras, uma sala de cinema, uma sala de bilhar, um salão de cabeleireiro e sua própria academia. Há também uma garagem para 16 carros embaixo … sem mencionar as vistas estelares de LA

A casa fica onde Sharon Tate e seus amigos foram brutalmente assassinados por Charles Mansonseguidores em 1969… mas a casa do crime foi arrasada e substituído pela enorme propriedade de inspiração mediterrânea de Jeff décadas depois.