O criador do Cash App, Bob Lee, foi esfaqueado até a morte em San Francisco, ele tinha 43 anos

Out de todas as grandes cidades em Califórnia que atualmente são um caos, São Francisco é a que tem o maior índice de assaltos e violência. As ruas estão cheias de moradores de rua e toda a cidade está passando por um período sem lei. Até a última terça-feira, ainda não havia nenhum tipo de violência contra um rico ou uma celebridade famosa. Isso mudou depois O fundador do Cash App, Bob Lee foi esfaqueado até a morte enquanto passeava no centro de San Francisco. Ele deixou duas filhas e tinha 43 anos de idade. Nenhuma prisão foi feita até quarta-feira, de acordo com CBS Notícias.

Jake Shields oferece mais detalhes sobre o assassinato de Bob Lee

Após o esfaqueamento, o magnata da tecnologia foi levado ao hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos sofridos. A polícia de São Francisco também não divulgou detalhes suspeitos, mas há alguns detalhes vindos de seu amigo, campeão de artes marciais mistas Jake Shields. Em uma série de tweets, ele ofereceu alguns detalhes específicos sobre o que aconteceu. Além disso, ele condenou a cidade de São Francisco pelo crescente nível de violência que agora atingiu um de seus amigos mais próximos. Shields também falou sobre Lee deixar suas filhas sem pai e o quanto a comunidade de tecnologia sentirá sua falta. Lee era conhecido por fundar o famoso Aplicativo de dinheiro e também formou várias outras empresas de tecnologia.

Shields twittou: “Acabei de descobrir que meu bom amigo foi morto ontem à noite enquanto caminhava com ele em San Francisco. Ele estava na parte ‘boa’ da cidade e parecia ter sido alvo de um assalto / ataque aleatório. Foda-se São Francisco. Descanse em paz, irmão. Bob Lee também é um amigo leal. eu tuitei Jack Dorsey pertence à prisão e Bob me ligou e disse que eu deveria deletar o tweet porque não foi culpa de Jack. O Twitter os arquivos mostraram que Bob estava certo, Jack não estava envolvido em intromissão nas eleições.