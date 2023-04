O drama do relacionamento de Josh Allen: sua namorada Brittany Williams está fora de cena?

Buffalo Bills quarterback Josh Allen está enfrentando uma offseason turbulenta enquanto se prepara para levar seu time aos playoffs na próxima temporada. o duas vezes Pro Bowler tem sido alvo de rumores sobre seu relacionamento com a namorada de longa data Bretanha Williams.

Williams recentemente Deixou de seguir Allen no Instagram e removeu várias fotos dele de sua página, lançando dúvidas sobre o relacionamento deles.

Adicionando combustível ao fogo, Williams postou uma história enigmática no Instagram que levantou ainda mais as sobrancelhas. Ela compartilhou uma foto sua em frente a um bolo em forma de coração com as letras #MHWN, que significa podcast “Meu marido nunca.” O podcast se concentra em conselhos de relacionamento, deixando os fãs se perguntando sobre o status de Allen e Williams‘ relação.

Williams e Allen se conhecem desde a infância e namoram desde 2017. No entanto, o relacionamento deles nem sempre foi tranquilo. Em uma entrevista recente com A Manhã Seguinte de Kelly Stafford podcast, Williams revelou que Allen a fantasiou por um ano.

Com todo o drama, Allen manterá a cabeça no jogo?

Apesar de sua história difícil, os dois se reconectaram durante o primeiro ano e têm se fortalecido desde então. Williams é um instrutor de Pilates e proprietário de uma plataforma de treino online chamada Pilates por Britt. Ela frequentemente compartilha suas rotinas de treino no Instagram, onde tem muitos seguidores.

Williams compareceu Universidade Estadual de Fresno, onde ela era um membro da equipe de torcida e o Kappa Kappa Gamma irmandade. O pai dela, Chris Williamsjogou linebacker para Estado de Fresno nos anos 90.

À medida que a temporada de futebol se aproxima, os fãs estão ansiosos para ver como a vida pessoal de Allen afetará seu desempenho em campo. Ele será capaz de deixar seus problemas de relacionamento de lado e liderar o Contas Para vitória? Só o tempo irá dizer.