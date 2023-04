O dublê de Jamie Foxx assume seu lugar no set novamente enquanto o ator permanece no hospital

Jamie Foxx ainda está desaparecido em seu último filme, preso no hospital enquanto os médicos continuam os testes após sua emergência médica … e parece que os produtores do filme que ele estava filmando estão usando um dublê de corpo para completá-lo em sua ausência.

“Back In Action” continua a todo vapor, com os colegas de elenco de Jamie Cameron Diaz dar McKenna Roberts filmando cenas com seu sósia – um ator chamado cris.