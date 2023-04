O ex-lutador da WWE John Morrison conta como os promotores o enganaram para lutar contra Harley Morenstein no Creator Clash 2

O ex-lutador da WWE e atual estrela indy John Hennigan teve uma estreia bem-sucedida no mundo do boxe, mas a maneira como sua luta com Harley Morenstein aconteceu foi muito complicada.

No evento Creator Clash 2 de sábado em Tampa, Flórida, Hennigan nocauteou brutalmente a estrela do Epic Meal Time no segundo round. Hennigan disse que compareceu ao primeiro evento Creator Clash e conheceu o pessoal envolvido, e após a vitória por nocaute de Morenstein naquele card, eles perguntaram se Hennigan estaria interessado. A princípio, Hennigan disse que não porque ele e Morenstein são amigos, mas Hennigan alega que os promotores os enganaram.

“Eles estavam procurando alguém para lutar contra a Harley no Creator Clash 2 e acabaram me convidando, e acho que não estraguei tudo”, disse Hennigan no The MMA Hour.

“Para ser honesto, eu [initially] disse que não, porque Harley e eu nos conhecemos. Nos considerava amigos, e adoraria lutar com alguém, mas queria lutar com alguém que não conheço, ou [wasn’t] meu amigo. Então, eles me disseram que Harley disse que lutaria comigo – e nesse ponto, eu disse, ‘Tudo bem, eu vou lutar com ele então.’

“Harley mais tarde me disse que não disse isso, então ficamos meio que um contra o outro. Foi bem jogado, muito promotor”.

Já experimentando as emoções que vêm com uma luta de boxe, Hennigan diz que teve uma conversa um dia antes da luta com uma mulher em um restaurante – que acabou por ser a mãe de Morenstein.

“Estou tomando café da manhã depois da pesagem e uma mulher me dá um tapinha no ombro e diz: ‘Oi, sou a mãe de Harley. Só quero que saiba que Harley é um menino muito, muito bom. Ele é apenas um grande ursinho de pelúcia e, por favor, não o machuque’”, explicou Hennigan. “Eu disse: ‘Seu filho é um menino muito bom, e seu filho é um menino muito grande, e acho que ele vai tentar me machucar também’.

“Nós vamos tentar machucar um ao outro. Socar dói, e estou feliz que nós dois acabamos bem.

Hennigan derrubou Morenstein no primeiro, derrubando-o nas cordas do círculo quadrado antes de ser paralisado no segundo round. O lutador profissional de longa data tinha Josh Barnett em seu canto para a luta e trabalhou com o veterano peso pesado na preparação para a luta .

Embora ele não tenha passado muito tempo com Barnett, ele usou as lições que Barnett compartilhou com ele com sabedoria enquanto a luta acontecia do jeito que ele esperava.

“Achei que iria nocauteá-lo, era isso que eu estava planejando”, disse Hennigan. “Sinto que estava balançando rápido demais [early] e começou a explodir um pouco. O boxe é difícil, e acho que o que Josh me fez fazer bastante foi sparring, e as pessoas com quem lutei me espancaram – tiros no fígado, tiros na cabeça, me derrubaram, me nocautearam, uma ou duas vezes .

“Josh me disse que, se você não tem esse tipo de experiência, não quer sentir isso pela primeira vez em uma luta.”