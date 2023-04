O filho da rainha consorte Camilla critica o príncipe Harry por insultar sua mãe

EUn dele ‘Poupar‘ memórias, Príncipe Harry flutua a ideia de que Camilla Parker Bowles sempre jogou o jogo longo e ela só tinha a visão de algum dia se tornar rainha. Esta é a principal razão Rei Carlos III está com raiva de seu filho mais novo e por que ele parou de receber suas ligações. Fazendo Rainha Consorte Camila um inimigo não vai bem com o próprio rei, independentemente de quem você é dentro do Família real. Ficou bem claro desde o início de seu relacionamento secreto que Carlos e Camila sempre foram loucamente apaixonados um pelo outro. Ambos se casaram com outras pessoas porque estavam seguindo a tradição, mas da princesa Diana a morte prematura abriu as portas para uma nova oportunidade que Camilla e Charles decidiram aproveitar.

Eles passaram praticamente toda a sua vida juntos agora e, em 6 de maio, ambos serão coroados como rei e rainha consorte. Um dos filhos de Camilla é Tom Parker Bowlesque pode ser considerado um distante Príncipe Harry irmão. Ele apareceu recentemente no Os agentes de notícias podcast para falar sobre esses ataques para sua mãe. Ele foi rápido em descartar qualquer uma dessas afirmações feitas dentro do livro, Tom Parker Bowles está convencido de que sua mãe sempre foi apaixonada pelo rei. Esta relação foi muito bem documentada desde que começou e Príncipe Charles ainda era casado com a princesa Diana. Havia um entendimento de que Camilla era a amante na época.

O que Tom Parker Bowles disse sobre a Rainha Camilla?

espiar o que Tom Parker Bowles acabou de dizer durante este podcast e como ele responde a do príncipe Harry ataques em ‘Spare’: “Acho que a mudança acontece, mas não me importo com o que dizem – isso não foi nenhum tipo de jogo final. Ela se casou com a pessoa que amava e foi isso que aconteceu. Acho que qualquer um ficaria ansioso em uma ocasião dessa importância em termos históricos. E sim, acho que ficaria apavorado se tivesse que sair vestindo roupas antigas. Ela tem 75 anos, mas você sabe, é difícil fazer isso. Mas ela é nunca reclamou. Você apenas faz isso. Continue com isso. Acho que eles estão indo muito bem. Acho que o rei Charles é um homem bom, gentil e inteligente que se preocupa profundamente com seus papéis onde quer que estejam, Príncipe de Gales, o Rei.“