O fundador do Cash App, Bob Lee, teria sido assassinado em um esfaqueamento em San Francisco

Bob Lee o fundador do Cash App, teria sido assassinado em um esfaqueamento em San Francisco.

O fundador de 43 anos estava envolvido no esfaqueamento fatal na manhã de terça-feira, de acordo com Área da baía da NBC – fontes dizem que ele foi levado às pressas para um hospital após o ataque, mas sucumbiu aos ferimentos.

Lee era atualmente o CPO da empresa de criptografia MobileCoin… e ele foi o CTO do aplicativo de pagamento móvel Square no passado – até mesmo trabalhando no Google em seus primeiros dias.