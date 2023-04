O gesto elegante de Ferdinand para evitar desrespeitar o Real Madrid se torna viral

Rio Fernando fez um belo gesto para Real Madrid antes da partida contra Chelsea. O ex-jogador e comentarista da TV ordenou uma mudança de última hora na configuração do BT Sport antes do confronto para evitar pisar no brasão dos Los Blancos.

Fernando postou um vídeo em suas redes sociais explicando que a mesa ao lado do campo para a transmissão ao vivo foi colocada bem em frente ao Real Madrid crista no chão.

o histórico Manchester United O jogador se recusou a ficar em cima do escudo branco porque acredita que seria um desrespeito aos atuais campeões espanhóis, europeus e mundiais.

Ferdinand e o escudo do Real Madrid

No vídeo postado, Fernando estava conversando com joe coleagora uma personalidade da TV e também ex-jogador, sobre como seria desrespeitoso pisar no Real Madrid logotipo.

“Acho que precisamos ter uma conversa aqui, coley… O que você está nos pedindo para fazer, companheiro?” disse Fernando. coleA resposta de não poderia ter sido mais clara: “Eles estão nos pedindo para ficar no Real Madrid distintivo – você não pode fazer isso, cara!”

Fernando depois esclareceu que iam reorganizar o cenário e acrescentou: “É aqui que pretendíamos nos colocar. Temos que falar com o patrão, não podemos fazer isso. Vamos enrolar para não t ficar no escudo.”

joe coleum ex-Chelsea jogador, por sua vez, brincou que não “queria perturbar a fera (referindo-se a Real Madrid)” antes do pontapé inicial.