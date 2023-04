O golpe final dos Piques em Shakira que afetou a cantora e sua família

Aembora Shakira há muito esperava sua mudança para Miami com seus filhos Milan e Sasha, a colombiana teve uma despedida amarga de Barcelona devido a algo Gerard Piquéa família dele fez.

A carta de despejo enviada pelo ex-sogro, Joan Piqué, foi o último golpe que a cantora recebeu e que afetou especialmente alguns de seus parentes mais queridos, segundo o jornal argentino La Nacion.

Shakira se despede ao se mudar definitivamente de Barcelona para Miami com seus filhos

Nos últimos dias, houve a coleta de alguns instrumentos médicos na antiga casa onde Shakira e Piqué moravam Barcelonaque pertencia aos pais da cantora de Barranquilla, pois após a carta de despejo expedida pelo pai de Piqué, a cantora e sua família não tiveram outra opção senão deixar a residência de forma intempestiva.

“William Mebarak Chadid e Nidia del Carmen Ripoll Torrado não estão mais na Espanha, então puderam estar ao lado da filha neste novo começo de vida”, relata Chance, da Europa Press.

O último golpe

Essa situação é vista como o mais recente golpe da família Piqué contra Shakira, que os fez acelerar sua saída para o Estados Unidos.

A forma como foi feito através daquela carta com prazo emitida pelo pai do ex-jogador, não teria caído bem com Shakira.

A ligação que “mudou tudo” entre Shakira e Piqué

Há poucos dias, o programa ‘Fiesta’ vazou o conteúdo da última ligação entre o ex-jogador e o artista.

Nela, a cantora confirmou que em dois dias se mudaria definitivamente para os Estados Unidos com Sasha e Milan, antecipando a mudança porque seu pai piorou e precisa receber um tratamento que eles não podem oferecer em Barcelona.

Shakira parece melhor do que nunca, apesar de se separar de Piqué e deixar sua antiga vida para trás para sempre

Segundo Hola, o próximo passo “seria uma nova operação que eles fariam no segundo trimestre do ano”.

No entanto, houve uma chamada “que mudou tudo”, diz a revista.

Algumas palavras que não caíram bem para o jogador de futebol.

“Pique fica com raiva, não ouve a razão”, explicou a fonte.

“Ela está inconformada porque aquela última conversa não foi tão amigável quanto o esperado.”