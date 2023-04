De acordo com informações do Nubank, o link de pagamento é uma ferramenta da fintech que permite que o usuário compartilhe o link de forma fácil, facilitando o recebimento de valores referentes a produtos ou serviços.

O link de pagamento da Conta PJ do Nubank permite gerar cobrança de forma segura

O Nubank destaca que uma vantagem da ferramenta é a facilidade de receber o pagamento através da internet. Visto que o link de pagamento do Nubank pode ser compartilhado nas redes sociais e pelo WhatsApp.

As menores taxas do mercado

Além disso, de acordo com o Nubank, é possível vender na internet e com mais tranquilidade, já que a fintech oferece taxas até 20% menores, quando comparadas com outras possibilidades dentro do mercado neste segmento.

O Nubank ressalta que a ferramenta link de pagamento é segura e passa por uma análise de fraudes. Além disso, o atendimento do Nubank está disponível 24 horas para o cliente tirar suas dúvidas.

Como criar o link de pagamento?

Conforme orientações oficiais, para criar um link de pagamento na sua conta de pessoa jurídica do Nubank, é necessário acessar o aplicativo oficial, selecionar “link de pagamento” na opção “cobrar”, inserir o valor e adicionar um nome para a cobrança.

Por conseguinte, é necessário informar a descrição e escolher a melhor data para a expiração do link. Após realizar esse processo, basta clicar em “gerar cobrança” e compartilhar o link de forma fácil, pelos diversos canais online disponíveis nas redes sociais e aplicativos de mensagens.

Segurança para quem receber a cobrança

Quando o receptor do link clica na mensagem recebida, ele é direcionado para uma página na internet que oferece detalhes da compra.

Por isso, essa é uma opção segura também para quem vai receber a cobrança. Já que é possível ver o nome da empresa, a data de vencimento e o produto que foi adquirido.

Mastercard e Visa

O Nubank explica que o recebimento de pagamento através do link está disponível para as bandeiras Mastercard e Visa, contudo, a ideia é que a possibilidade de pagamento com outros cartões seja inserida na ferramenta de forma gradativa.



Você também pode gostar:

O limite disponível para gerar o link de pagamento é de R$ 5 a R$ 5.000, segundo informa o Nubank.O link de pagamento é uma opção viável para quem está desejando expandir as suas vendas, bem como, para quem não possui um site de e-commerce, mas já realiza vendas pelas redes sociais, por exemplo.