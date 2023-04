O Liverpool está furioso quando o árbitro assistente Hatzidakis confronta e dá uma cotovelada em Andy Robertson

Chile Liverpool empata em 2 a 2 com o Arsenal será considerado um dos melhores jogos da temporada da Premier League, o ponto de discussão depois que os torcedores deixaram Anfield por muito tempo foi um incidente envolvendo Andy Robertson e um árbitro assistente.

Constantine Hatzidakis estava trabalhando na linha como parte de Paul Tierney’O time de árbitros do Barcelona na tarde de domingo, e caminhava em direção ao centro-círculo no ápice dos primeiros 45 minutos quando apareceu para trocar palavras com o lateral-esquerdo.

Embora a colisão tenha sido vista apenas no canto da cena ao vivo da televisão, espalhou-se rapidamente a notícia de que o zagueiro escocês sentiu que havia sido intencionalmente acotovelado por, o que qualquer um admitiria, foi um oficial fisicamente forte.

Vários outros ângulos de câmera já foram lançados e os fãs estão olhando de perto para ver o que aconteceu.

A olho nu, havia claramente contato entre Hatzidakis‘cotovelo e Robertsonmandíbula de, mas a força e a intenção por trás disso permanecem obscuras.

Parece que o ex cidade de casco O zagueiro reclamou de uma decisão anterior e colocou as mãos perto do bandeirinha, que então tentou afastar o contato inicial, mas com mais força do que o jogador esperava.

PGMOL está investigando o incidente de Robertson e Hatzidakis

Após a partida, um comunicado foi divulgado pela Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), confirmando que eles revisarão o incidente.

“A PGMOL tem conhecimento de um incidente envolvendo o árbitro assistente COnstantine Hatzidakis e Liverpool defensor Andrew Robertson ao intervalo durante o Liverpool x Arsenal jogo em Anfield”, dizia o comunicado.

“Revisaremos o assunto na íntegra assim que o jogo for concluído.”

Este é o mais recente de um fim de semana difícil para o PGMOL, depois que eles foram forçados a reconhecer publicamente os erros do VAR em Brighton e Hove Albionderrota de Tottenhamchegando a pedir desculpas ao clube South Coast.