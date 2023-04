O livro do príncipe Harry causou danos colaterais: Kate Middleton está chateada com William por não defendê-la

Tfamília real não é estranha ao drama, e Príncipe Harrypróximo livro de memórias, “Poupar“, apenas adicionou combustível ao fogo. Enquanto o livro parece ter causado principalmente uma brecha entre o Cambridge e Sussexrelatórios recentes sugerem que também levou a algumas lutas internas pelo Príncipe e Princesa de Gales.

Segundo a revista OK, Kate Middleton está “chateada” porque seu marido Príncipe William não a defendeu depois que o livro de Harry foi lançado. Uma fonte disse à publicação: “Kate sentiu que William deveria defendê-la mais. No entanto, William e o palácio achavam que não dizer nada era melhor.”

Em ‘Sobressalente’, atormentar reivindiquei aquilo Kate fez sua esposa Meghan Markle chorar sobre os vestidos das damas de honra para o casamento de 2018 e encorajou Harry a usar uma fantasia nazista de Halloween anos atrás. Embora as alegações não tenham sido confirmadas, elas certamente causaram alguma tensão na família.

autor real Tom Quinn recentemente lançou alguma luz sobre o relacionamento dos Cambridges em seu livro, “Juventude Dourada: Uma História Íntima de Crescer na Família Real.” De acordo com Quinn, o Cambridges tendem a brigar, embora mantenham suas divergências a portas fechadas.

“Alguém no Palácio me contou sobre os apelidos que eles dão um ao outro”, Quinn escreveu. “Mas nem tudo é doçura. Eles têm brigas terríveis onde jogam coisas um no outro. Kate pode parecer uma pessoa muito calma, e William também. Mas nem sempre é verdade. Porque o grande estresse para William e Kate é que eles estão constantemente cercados por assessores do palácio. é como um Jane Austen romance.”

William é um pouco cabeça quente

Apesar dos desentendimentos ocasionais, Middleton tem uma maneira de acalmar William e diminuir as situações tensas. “Kate é muito calma”, acrescentou Quinn. “William é aquele que é um pouco cabeça quente. Kate é muito cabeça-dura. Ela é aquela que vai derramar óleo em águas turbulentas e dizer: ‘Não vamos agitar as coisas’.”

É claro que as tensões são altas dentro da família real, e atormentarO livro de memórias está apenas aumentando o drama.