O maior medo de Millie Bobby Brown antes de começar as filmagens de ‘Stranger Things 5’

Millie Bobby Brownque recentemente anunciou seu noivado com Jake Bongiovi, tem vários projetos em andamento. A mais esperada obviamente é a quinta e última temporada de ‘Stranger Things’ para a Netflix.

No entanto, como resultado de suas experiências em outros empregos, a jovem de 19 anos acaba de confessar um de seus maiores medos antes de pisar no set do show dos irmãos Duffer.

Além da série sobre os acontecimentos em Hawkings, Bobby Brown é também a protagonista principal dos filmes ‘Enola Holmes’, cuja segunda parte estreou em outubro de 2022. Após as filmagens do filme, a atriz passou por uma experiência que a marcou.

Se você assistiu a ‘Enola Holmes’, sabe que o personagem do ator britânico se caracteriza por falar diretamente para a câmera, conectando-se assim com os espectadores, em um processo conhecido como quebrar a quarta parede.

“Durante as filmagens [Enola Holmes 2]sonhei que estava no set de Stranger Things e não conseguia parar de olhar para a câmera”, disse ela em 2022. “E agora, tenho esse medo profundamente enraizado de que agora nunca mais vou parar de olhar na câmera.”

A teoria por trás dos poderes de um dos personagens principais

Enquanto o elenco do programa retorna e a equipe de roteiristas está atualmente trabalhando na criação da quinta temporada de oito episódios, os fãs de Stranger Things estão debatendo nas redes sociais sobre o que eles veem como uma confirmação dos poderes de um dos personagens principais.

Segundo a legião de fãs, o personagem em destaque é Will Byers, interpretado pelo ator Noah Schnapp. A teoria é que o amigo de Eleven possui poderes psíquicos, mas conseguiu mantê-los escondidos de seus amigos, ou pelo menos não totalmente explorados.

Na verdade, eles apontam uma ideia descartada do primeiro episódio do primeiro capítulo, lançado em 2016, como seu principal trunfo. Supostamente, o episódio intitulado ‘Desaparecimento de Will’ deveria ter o Byers mais jovem sangrando pelo nariz, um sinal característico de Eleven quando ele usa seus poderes. No entanto, isso foi descartado durante as filmagens e, no entanto, é uma prova definitiva para os fãs de que Will tem poderes.