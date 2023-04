O noivo de Sydney Sweeney saindo de casa ou apenas uma viagem com muitas malas?

ESydney Sweeney, do Uphoria, foi visto muito amigável com a co-estrela Glen Powell enquanto isso, no set de sua nova rom-com, Johnathan Davino foi visto saindo da casa que dividem com a bagagem e até a cama do cachorro.

De acordo com o TMZ, pode haver a possibilidade de que o dono do restaurante e a atriz possam estar se separandono entanto, pode ser um pouco improvável, pois não há indicação de briga ou postagem que sugira que o status de relacionamento deles tenha mudado.

Sydney Sweeney supostamente não estava usando sua aliança de casamento

No entanto, havia uma foto de Sydney Sweeney tirada onde ela está apenas vestindo roupas esportivas casuais, sem usar a aliança de casamento. alguns dias depois que Davino saiu de casa para fazer sua viagem com muita bagagem e seus tacos de golfe.

Muitas coisas foram ditas sobre a química de Sydney com o colega Glen Powell como eles parecem estar ficando ‘amiguinhos’ um com o outro, novamente o TMZ sugere que o relacionamento deles pode ser mais do que profissional agora que Glen terminou as coisas com a namorada dentes parisienses.

Sydney Sweeney e Johnathan Davino ficaram noivos no ano passado

Sydney e Jonathan ficaram noivos em 2022 mas os rumores de que ela e Glen Powell tiveram uma ótima química no set começaram a circular, como alguns podem ver em postagens promocionais e outras que estão sendo compartilhadas de sua viagem à Austrália para filmar o filme.